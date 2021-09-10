https://ria.ru/20210910/moskva-1749462492.html

В Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники

В Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники - РИА Новости, 10.09.2021

В Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники

В преддверии Дня города в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:36

2021-09-10T09:36

2021-09-10T09:36

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков."В преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11-12 сентября, в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие объекты. Проведены масштабные работы, которые включают промывку, покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры. Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную",- сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.В преддверии осенне-зимнего периода в столице проведена первая мойка дорог и тротуаров с применением специального шампуня. Он безвреден для окружающей среды и дорожного полотна, с его помощью с асфальта смывают мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ко Дню города привели в порядок столичные цветники. Особое внимание уделили клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.

https://ria.ru/20210907/mtsk-1748995937.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/sobyanin-1748942765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы