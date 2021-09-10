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В Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники
В Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники - РИА Новости, 10.09.2021
В Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники
В преддверии Дня города в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:36
2021-09-10T09:36
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков."В преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11-12 сентября, в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие объекты. Проведены масштабные работы, которые включают промывку, покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры. Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную",- сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.В преддверии осенне-зимнего периода в столице проведена первая мойка дорог и тротуаров с применением специального шампуня. Он безвреден для окружающей среды и дорожного полотна, с его помощью с асфальта смывают мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ко Дню города привели в порядок столичные цветники. Особое внимание уделили клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.
https://ria.ru/20210907/mtsk-1748995937.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:36 10.09.2021
 
В Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники

Заммэра Бирюков: в Москве перед Днем города промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники

© Пресс-служба департамента ЖКХ МосквыПромывка Ходынского тоннеля
Промывка Ходынского тоннеля
© Пресс-служба департамента ЖКХ Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны и памятники, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"В преддверии Дня города, который в этом году будет отмечаться 11-12 сентября, в Москве промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие объекты. Проведены масштабные работы, которые включают промывку, покраску и текущий ремонт объектов городской инфраструктуры. Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную",- сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
В преддверии осенне-зимнего периода в столице проведена первая мойка дорог и тротуаров с применением специального шампуня. Он безвреден для окружающей среды и дорожного полотна, с его помощью с асфальта смывают мазутные, масляные пятна и другие загрязнения.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ко Дню города привели в порядок столичные цветники. Особое внимание уделили клумбам, расположенным в центральной части, на развязках МКАД, вдоль магистралей, проспектов и в прилегающих к ним зонах отдыха.
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