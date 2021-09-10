https://ria.ru/20210910/modernizatsiya-1749583104.html

"Интер РАО" начала модернизацию Каширской ГРЭС

"Интер РАО" начала модернизацию Каширской ГРЭС - РИА Новости, 10.09.2021

"Интер РАО" начала модернизацию Каширской ГРЭС

"Интер РАО" приступила к реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС, начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) намечено на... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:18

2021-09-10T18:18

2021-09-10T18:35

новости подмосковья

интер рао еэс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

интер рао - управление электрогенерацией

каширская государственная районная электростанция (грэс)

россия

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КАШИРА (Московская область), 10 сен — РИА Новости. "Интер РАО" приступила к реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС, начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) намечено на 2028 год, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии старта модернизации.Проект строительства ПГУ на Каширской ГРЭС мощностью 900 МВт отобран для участия в госпрограмме модернизации теплоэнергетики в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергооборудования. На электростанции впервые в России будут установлены инновационные парогазовые установки большой мощности отечественного производства.На площадке Каширской ГРЭС планируется строительство двух дубль блоков ПГУ-460 на базе полностью российской газовой турбины ГТЭ-170.1, созданной "Силовыми машинами" при поддержке Минпромторга России.Для реализации проекта между компаниями "Интер РАО – Электрогенерация" и "Силовые машины" заключён предварительный договор поставки оборудования, в соответствии с которым будут спроектированы, произведены, поставлены и смонтированы парогазовые установки на Каширской ГРЭС.Начало поставки модернизированной мощности на ОРЭМ намечено на 1 января 2028 года.В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе.Модернизация позволит создать более 300 рабочих мест, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Воробьев. LIVE"."Модернизация позволит создать более 300 рабочих мест, увеличит объемы производства и обеспечит более надежную подачу электричества в дома жителей и на предприятия Подмосковья. ГРЭС станет современной и экологичной",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210909/modernizatsiya-1749426027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интер рао еэс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), интер рао - управление электрогенерацией, каширская государственная районная электростанция (грэс), россия