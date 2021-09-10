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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210910/modernizatsiya-1749583104.html
"Интер РАО" начала модернизацию Каширской ГРЭС
"Интер РАО" начала модернизацию Каширской ГРЭС - РИА Новости, 10.09.2021
"Интер РАО" начала модернизацию Каширской ГРЭС
"Интер РАО" приступила к реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС, начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) намечено на... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:18
2021-09-10T18:35
новости подмосковья
интер рао еэс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
интер рао - управление электрогенерацией
каширская государственная районная электростанция (грэс)
россия
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КАШИРА (Московская область), 10 сен — РИА Новости. "Интер РАО" приступила к реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС, начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) намечено на 2028 год, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии старта модернизации.Проект строительства ПГУ на Каширской ГРЭС мощностью 900 МВт отобран для участия в госпрограмме модернизации теплоэнергетики в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергооборудования. На электростанции впервые в России будут установлены инновационные парогазовые установки большой мощности отечественного производства.На площадке Каширской ГРЭС планируется строительство двух дубль блоков ПГУ-460 на базе полностью российской газовой турбины ГТЭ-170.1, созданной "Силовыми машинами" при поддержке Минпромторга России.Для реализации проекта между компаниями "Интер РАО – Электрогенерация" и "Силовые машины" заключён предварительный договор поставки оборудования, в соответствии с которым будут спроектированы, произведены, поставлены и смонтированы парогазовые установки на Каширской ГРЭС.Начало поставки модернизированной мощности на ОРЭМ намечено на 1 января 2028 года.В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе.Модернизация позволит создать более 300 рабочих мест, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Воробьев. LIVE"."Модернизация позволит создать более 300 рабочих мест, увеличит объемы производства и обеспечит более надежную подачу электричества в дома жителей и на предприятия Подмосковья. ГРЭС станет современной и экологичной",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210909/modernizatsiya-1749426027.html
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интер рао еэс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), интер рао - управление электрогенерацией, каширская государственная районная электростанция (грэс), россия
18:18 10.09.2021 (обновлено: 18:35 10.09.2021)
 

"Интер РАО" начала модернизацию Каширской ГРЭС

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Церемония старта модернизации Каширской ГРЭС
Церемония старта модернизации Каширской ГРЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
КАШИРА (Московская область), 10 сен — РИА Новости. "Интер РАО" приступила к реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС, начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) намечено на 2028 год, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии старта модернизации.
Проект строительства ПГУ на Каширской ГРЭС мощностью 900 МВт отобран для участия в госпрограмме модернизации теплоэнергетики в рамках квоты, выделенной для проектов с использованием инновационных образцов энергооборудования. На электростанции впервые в России будут установлены инновационные парогазовые установки большой мощности отечественного производства.
На площадке Каширской ГРЭС планируется строительство двух дубль блоков ПГУ-460 на базе полностью российской газовой турбины ГТЭ-170.1, созданной "Силовыми машинами" при поддержке Минпромторга России.
Для реализации проекта между компаниями "Интер РАО – Электрогенерация" и "Силовые машины" заключён предварительный договор поставки оборудования, в соответствии с которым будут спроектированы, произведены, поставлены и смонтированы парогазовые установки на Каширской ГРЭС.
Начало поставки модернизированной мощности на ОРЭМ намечено на 1 января 2028 года.
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе.
Модернизация позволит создать более 300 рабочих мест, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева "Воробьев. LIVE".
"Модернизация позволит создать более 300 рабочих мест, увеличит объемы производства и обеспечит более надежную подачу электричества в дома жителей и на предприятия Подмосковья. ГРЭС станет современной и экологичной",- говорится в сообщении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
9 сентября, 20:26Новости Подмосковья
Воробьев: социальная сфера Подмосковья нуждается в модернизации
 
Новости ПодмосковьяИнтер РАО ЕЭСМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Интер РАО - Управление электрогенерациейКаширская государственная районная электростанция (ГРЭС)Россия
 
 
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