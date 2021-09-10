Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210910/messa-1749506634.html
Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа
Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа - РИА Новости, 10.09.2021
Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа
Поминальная служба по французскому актеру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в шестом округе Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:05
2021-09-10T13:07
религия
париж
франция
ален делон
жан-поль бельмондо
франсуа трюффо
умер жан-поль бельмондо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_221f5b68da14867dffb33aedb591bd97.jpg
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Поминальная служба по французскому актеру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в шестом округе Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.Накануне в Доме Инвалидов состоялось общенациональное прощание с Бельмондо в присутствии членов его семьи, президента Франции Эммануэля Макрона, членов французского правительства, представителей культуры и спорта. Поток французов, желающих отдать последние почести актёру, не заканчивался до позднего вечера.С утра в пятницу у церкви Сен-Жермен-де-Пре, которая считается старейшей во французской столице, снова собрались сотни людей. Под аплодисменты и возгласы "браво" собравшихся поклонников гроб Бельмондо внесли в храм.На службу прибыли многие французские актеры. В их числе Ален Делон, которого особенно тепло встретила публика. 85-летний актёр был в чёрных очках и чёрной маске. В какой момент он снял маску и сделал приветственный жест рукой. "Один из последних", - сказал в толпе один из поклонников.Среди присутствующих на службе также актёр Жан Дюжарден, который был очень дружен с Бельмондо, режиссёр Клод Лелуш. Бельмондо получил французскую кинопремию "Сезар" за главную роль в фильме Лелуша "Баловень судьбы".Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в своём доме в Париже в возрасте 88 лет. Бельмондо - кумир нескольких поколений - снялся в более чем 80 фильмах. Всемирную славу ему принесла картина Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Он играл в фильмах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/belmondo-1749418011.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/belmondo-1749144895.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918941_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_cd3d07dc53fbfac2d943277ea69bc9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, франция, ален делон, жан-поль бельмондо, франсуа трюффо, умер жан-поль бельмондо
13:05 10.09.2021 (обновлено: 13:07 10.09.2021)
 

Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкФранцузский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.
Французский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Поминальная служба по французскому актеру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в шестом округе Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Накануне в Доме Инвалидов состоялось общенациональное прощание с Бельмондо в присутствии членов его семьи, президента Франции Эммануэля Макрона, членов французского правительства, представителей культуры и спорта. Поток французов, желающих отдать последние почести актёру, не заканчивался до позднего вечера.
С утра в пятницу у церкви Сен-Жермен-де-Пре, которая считается старейшей во французской столице, снова собрались сотни людей. Под аплодисменты и возгласы "браво" собравшихся поклонников гроб Бельмондо внесли в храм.
На службу прибыли многие французские актеры. В их числе Ален Делон, которого особенно тепло встретила публика. 85-летний актёр был в чёрных очках и чёрной маске. В какой момент он снял маску и сделал приветственный жест рукой. "Один из последних", - сказал в толпе один из поклонников.
Жан-Поль Бельмондо в фильме Профессионал
9 сентября, 19:13В мире
Франция прощается с Жан-Полем Бельмондо
Среди присутствующих на службе также актёр Жан Дюжарден, который был очень дружен с Бельмондо, режиссёр Клод Лелуш. Бельмондо получил французскую кинопремию "Сезар" за главную роль в фильме Лелуша "Баловень судьбы".
Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в своём доме в Париже в возрасте 88 лет. Бельмондо - кумир нескольких поколений - снялся в более чем 80 фильмах. Всемирную славу ему принесла картина Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Он играл в фильмах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 12:19
Любовница Бельмондо обчистила счета покойного актера
 
РелигияПарижФранцияАлен ДелонЖан-Поль БельмондоФрансуа ТрюффоУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
Лента новостейМолния