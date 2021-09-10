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Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа

Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа - РИА Новости, 10.09.2021

Поминальная служба по Бельмондо проходит в старейшей церкви Парижа

Поминальная служба по французскому актеру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в шестом округе Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:05

2021-09-10T13:05

2021-09-10T13:07

религия

париж

франция

ален делон

жан-поль бельмондо

франсуа трюффо

умер жан-поль бельмондо

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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Поминальная служба по французскому актеру Жан-Полю Бельмондо проходит в церкви Сен-Жермен-де-Пре в шестом округе Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.Накануне в Доме Инвалидов состоялось общенациональное прощание с Бельмондо в присутствии членов его семьи, президента Франции Эммануэля Макрона, членов французского правительства, представителей культуры и спорта. Поток французов, желающих отдать последние почести актёру, не заканчивался до позднего вечера.С утра в пятницу у церкви Сен-Жермен-де-Пре, которая считается старейшей во французской столице, снова собрались сотни людей. Под аплодисменты и возгласы "браво" собравшихся поклонников гроб Бельмондо внесли в храм.На службу прибыли многие французские актеры. В их числе Ален Делон, которого особенно тепло встретила публика. 85-летний актёр был в чёрных очках и чёрной маске. В какой момент он снял маску и сделал приветственный жест рукой. "Один из последних", - сказал в толпе один из поклонников.Среди присутствующих на службе также актёр Жан Дюжарден, который был очень дружен с Бельмондо, режиссёр Клод Лелуш. Бельмондо получил французскую кинопремию "Сезар" за главную роль в фильме Лелуша "Баловень судьбы".Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в своём доме в Париже в возрасте 88 лет. Бельмондо - кумир нескольких поколений - снялся в более чем 80 фильмах. Всемирную славу ему принесла картина Жан-Люка Годара "На последнем дыхании". Он играл в фильмах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/belmondo-1749418011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/belmondo-1749144895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, франция, ален делон, жан-поль бельмондо, франсуа трюффо, умер жан-поль бельмондо