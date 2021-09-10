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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210910/melnichenko-1749552812.html
Мельниченко рассказал о соцнаправленности бюджета Пензенской области
Мельниченко рассказал о соцнаправленности бюджета Пензенской области - РИА Новости, 10.09.2021
Мельниченко рассказал о соцнаправленности бюджета Пензенской области
Бюджет Пензенской области носит социальный характер, поэтому предпринимаются меры для оперативного исполнения максимального количества обязательств перед... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:09
2021-09-10T16:09
пензенская область
общество
пензенская область
олег мельниченко
россия
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ПЕНЗА, 10 сен - РИА Новости. Бюджет Пензенской области носит социальный характер, поэтому предпринимаются меры для оперативного исполнения максимального количества обязательств перед населением, заявил врио губернатора Олег Мельниченко."Мы стараемся, чтобы бюджет у нас носил социальный характер, чтобы мы максимальное количество обязательств перед населением оперативно выполнили… Мы изменили бюджетные приоритеты. И это правильно, что основные средства сейчас идут на поддержку населения, строительство инфраструктуры и транспорт", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.На сессии областного заксобрания в пятницу он отметил, что дополнительные средства из регионального бюджета направляются на строительство ряда социальных объектов по причине общероссийского роста цен на стройматериалы."В связи с резким скачком цен на металл, строительные материалы, лес, битум мы вынуждены сейчас в соответствии с постановлением правительства РФ, которое разрешает нам увеличивать сметную стоимость объектов на 30%, закладывать дополнительные средства для того, чтобы завершить объекты капитального строительства, и обязательства, которые мы взяли на сегодняшний день, исполнить. Это касается реализации национальных проектов, вопросов, связанных с расселением из ветхого и аварийного жилья, предоставления жилья детям-сиротам", - сказал врио губернатора.Также Мельниченко отметил, что в бюджете области заложено приобретение дополнительного автотранспорта, прежде всего, автобусов для междугородних и межрайонных пассажирских перевозок."Мы будем на эти затраты идти, потому что есть огромный запрос населения. Вопрос практически ежедневно поднимается представителями районов. Поэтому бюджет у нас получается социальный, направленный на решение проблематики людей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210830/melnichenko-1747902028.html
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общество, пензенская область, олег мельниченко, россия
16:09 10.09.2021
 
Мельниченко рассказал о соцнаправленности бюджета Пензенской области

Врио губернатора Мельниченко рассказал о соцнаправленности бюджета Пензенской области

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 10 сен - РИА Новости. Бюджет Пензенской области носит социальный характер, поэтому предпринимаются меры для оперативного исполнения максимального количества обязательств перед населением, заявил врио губернатора Олег Мельниченко.
"Мы стараемся, чтобы бюджет у нас носил социальный характер, чтобы мы максимальное количество обязательств перед населением оперативно выполнили… Мы изменили бюджетные приоритеты. И это правильно, что основные средства сейчас идут на поддержку населения, строительство инфраструктуры и транспорт", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 21:16Пензенская область
Врио пензенского губернатора рассказал о планах по капремонту школ
На сессии областного заксобрания в пятницу он отметил, что дополнительные средства из регионального бюджета направляются на строительство ряда социальных объектов по причине общероссийского роста цен на стройматериалы.
"В связи с резким скачком цен на металл, строительные материалы, лес, битум мы вынуждены сейчас в соответствии с постановлением правительства РФ, которое разрешает нам увеличивать сметную стоимость объектов на 30%, закладывать дополнительные средства для того, чтобы завершить объекты капитального строительства, и обязательства, которые мы взяли на сегодняшний день, исполнить. Это касается реализации национальных проектов, вопросов, связанных с расселением из ветхого и аварийного жилья, предоставления жилья детям-сиротам", - сказал врио губернатора.
"Мы сейчас вынуждены идти на эти затраты для того, чтобы не остановить стройку наиболее важных и принципиальных объектов - школ, детских садов и других. С учетом сложной ситуации, такой, например, о которой вы, наверное, знаете, по строительству школы в Бессоновском районе, мы вынуждены забрать этот объект на региональный уровень, чтобы достроить, потому что муниципалитет уже не вытягивает по этим показателям", - добавил он.
Также Мельниченко отметил, что в бюджете области заложено приобретение дополнительного автотранспорта, прежде всего, автобусов для междугородних и межрайонных пассажирских перевозок.
"Мы будем на эти затраты идти, потому что есть огромный запрос населения. Вопрос практически ежедневно поднимается представителями районов. Поэтому бюджет у нас получается социальный, направленный на решение проблематики людей", - подчеркнул он.
Пенза - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Пензенская областьОбществоПензенская областьОлег МельниченкоРоссия
 
 
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