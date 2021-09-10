Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/meditsina-1749452570.html
Блогер сравнила медицину в России и США
Блогер сравнила медицину в России и США - РИА Новости, 10.09.2021
Блогер сравнила медицину в России и США
Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России и США. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу Надежды... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:47
2021-09-10T10:34
общество
здравоохранение
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3fa37538963951a1de137f1e6f84a2dc.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России и США. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.Американская система здравоохранения, по словам Маркиной, не так хороша, какой ее могут представить со стороны."Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они (медицинские услуги. — Прим. ред.) далеко не самого лучшего", — сказала она, описывая свой опыт родов в США.Маркина отметила, что в России это обошлось бы ей дешевле.Блогер добавила, что ей, возможно, попались бы более квалифицированные врачи, которые не занесли бы инфекцию, как это случилось в Штатах.
https://ria.ru/20210612/ekonomiya-1736712244.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_550468bd557bff971d4ea7667b22f11f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здравоохранение, сша, россия
06:47 10.09.2021 (обновлено: 10:34 10.09.2021)
 
Блогер сравнила медицину в России и США

Блогер Маркина: медицина в США не так хороша, как ее расхваливают

© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Fotolia / mangostock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России и США. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Американская система здравоохранения, по словам Маркиной, не так хороша, какой ее могут представить со стороны.
"Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они (медицинские услуги. — Прим. ред.) далеко не самого лучшего", — сказала она, описывая свой опыт родов в США.
Маркина отметила, что в России это обошлось бы ей дешевле.
Блогер добавила, что ей, возможно, попались бы более квалифицированные врачи, которые не занесли бы инфекцию, как это случилось в Штатах.
Аптека - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 02:15
Врач посоветовала, как сэкономить время и деньги на лечении
 
ОбществоЗдравоохранениеСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
Лента новостейМолния