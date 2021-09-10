https://ria.ru/20210910/meditsina-1749452570.html

Блогер сравнила медицину в России и США

Блогер сравнила медицину в России и США - РИА Новости, 10.09.2021

Блогер сравнила медицину в России и США

Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России и США. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу Надежды... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T06:47

2021-09-10T06:47

2021-09-10T10:34

общество

здравоохранение

сша

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России и США. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.Американская система здравоохранения, по словам Маркиной, не так хороша, какой ее могут представить со стороны."Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они (медицинские услуги. — Прим. ред.) далеко не самого лучшего", — сказала она, описывая свой опыт родов в США.Маркина отметила, что в России это обошлось бы ей дешевле.Блогер добавила, что ей, возможно, попались бы более квалифицированные врачи, которые не занесли бы инфекцию, как это случилось в Штатах.

https://ria.ru/20210612/ekonomiya-1736712244.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здравоохранение, сша, россия