https://ria.ru/20210910/meditsina-1749452570.html
Блогер сравнила медицину в России и США
Блогер сравнила медицину в России и США - РИА Новости, 10.09.2021
Блогер сравнила медицину в России и США
Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России и США. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу Надежды... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:47
2021-09-10T06:47
2021-09-10T10:34
общество
здравоохранение
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3fa37538963951a1de137f1e6f84a2dc.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России и США. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.Американская система здравоохранения, по словам Маркиной, не так хороша, какой ее могут представить со стороны."Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они (медицинские услуги. — Прим. ред.) далеко не самого лучшего", — сказала она, описывая свой опыт родов в США.Маркина отметила, что в России это обошлось бы ей дешевле.Блогер добавила, что ей, возможно, попались бы более квалифицированные врачи, которые не занесли бы инфекцию, как это случилось в Штатах.
https://ria.ru/20210612/ekonomiya-1736712244.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_550468bd557bff971d4ea7667b22f11f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здравоохранение, сша, россия
06:47 10.09.2021 (обновлено: 10:34 10.09.2021)
Блогер сравнила медицину в России и США
Блогер Маркина: медицина в США не так хороша, как ее расхваливают
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Популярная инстаграм-блогер Александра Маркина сравнила медицинское обслуживание в России
и США
. Впечатлениями она поделилась в эфире YouTube-шоу
Надежды Стрелец.
Американская система здравоохранения, по словам Маркиной, не так хороша, какой ее могут представить со стороны.
"Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они (медицинские услуги. — Прим. ред.) далеко не самого лучшего", — сказала она, описывая свой опыт родов в США.
Маркина отметила, что в России это обошлось бы ей дешевле.
Блогер добавила, что ей, возможно, попались бы более квалифицированные врачи, которые не занесли бы инфекцию, как это случилось в Штатах.