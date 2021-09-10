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Парламент Поморья примет закон по маткапиталу для многодетных
Парламент Поморья примет закон по маткапиталу для многодетных - РИА Новости, 10.09.2021
Парламент Поморья примет закон по маткапиталу для многодетных
Собрание депутатов Архангельской области на сессии в сентябре планирует принять законопроект, по которому региональный материнский капитал будет предоставлятся... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:11
2021-09-10T11:11
2021-09-10T11:11
архангельская область
александр цыбульский
социальные выплаты
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 сен – РИА Новости. Собрание депутатов Архангельской области на сессии в сентябре планирует принять законопроект, по которому региональный материнский капитал будет предоставлятся при рождении третьего и каждого последующего ребенка, сообщает пресс-служба облпарламента. Законопроект внесен на сентябрьскую сессию губернатором Архангельской области Александром Цыбульскими в порядке законодательной необходимости и будет рассмотрен в двух чтениях."То есть многодетная семья сможет получить региональный материнский капитал неоднократно. Учитывая, что размер материнского капитала с 2020 года был увеличен почти в два раза и сегодня с учетом индексации составляет более 109 тысяч рублей, эта выплата поможет семье при появлении ещё одного ребенка", – считает председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба.Региональный материнский капитал в отличие от федерального не имеет целевого назначения и выплачивается на личные нужды семьи. С 1 января 2012 года, когда был введен региональный материнский капитал, по 1 июля 2021 года материнский капитал получили более 15600 семей.На сессии в двух чтениях будет рассмотрен ещё один законопроект в поддержку семей с детьми. В частности, предлагается с 1 января 2022 года увеличить с 10 000 до 20 000 рублей размер единовременного вознаграждения многодетных семей, достойно воспитавших троих и более детей до достижения восьмилетнего возраста, в том числе взявших на воспитание приемных детей, специальным дипломом "Признательность".О необходимости увеличить размер денежного поощрения при награждении дипломом "Признательность" заявил в послании областному Собранию депутатов губернатор области.
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александр цыбульский, социальные выплаты
АРХАНГЕЛЬСК, 10 сен – РИА Новости
. Собрание депутатов Архангельской области
на сессии в сентябре планирует принять законопроект, по которому региональный материнский капитал будет предоставлятся при рождении третьего и каждого последующего ребенка, сообщает пресс-служба облпарламента.
Законопроект внесен на сентябрьскую сессию губернатором Архангельской области Александром Цыбульскими
в порядке законодательной необходимости и будет рассмотрен в двух чтениях.
"То есть многодетная семья сможет получить региональный материнский капитал неоднократно. Учитывая, что размер материнского капитала с 2020 года был увеличен почти в два раза и сегодня с учетом индексации составляет более 109 тысяч рублей, эта выплата поможет семье при появлении ещё одного ребенка", – считает председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба.
Региональный материнский капитал в отличие от федерального не имеет целевого назначения и выплачивается на личные нужды семьи. С 1 января 2012 года, когда был введен региональный материнский капитал, по 1 июля 2021 года материнский капитал получили более 15600 семей.
На сессии в двух чтениях будет рассмотрен ещё один законопроект в поддержку семей с детьми. В частности, предлагается с 1 января 2022 года увеличить с 10 000 до 20 000 рублей размер единовременного вознаграждения многодетных семей, достойно воспитавших троих и более детей до достижения восьмилетнего возраста, в том числе взявших на воспитание приемных детей, специальным дипломом "Признательность".
О необходимости увеличить размер денежного поощрения при награждении дипломом "Признательность" заявил в послании областному Собранию депутатов губернатор области.
"Мы рассчитываем, что предложенные главой региона изменения помогут улучшить материальное положение многодетных семей, мотивировать их на рождение детей и улучшить демографическую ситуацию", – цитирует пресс-служба председателя комитета областного Собрания по социальной политике и здравоохранению Сергея Эммануилова.