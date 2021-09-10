https://ria.ru/20210910/makron-1749604849.html

Макрон оценил формирование нового правительства в Ливане

Макрон оценил формирование нового правительства в Ливане - РИА Новости, 10.09.2021

Макрон оценил формирование нового правительства в Ливане

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует формирование нового правительства в Ливане, сообщает Елисейский дворец. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:01

2021-09-10T21:01

2021-09-10T21:02

в мире

ливан

франция

эммануэль макрон

мишель аун

наджиб микати

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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует формирование нового правительства в Ливане, сообщает Елисейский дворец.Ранее президентская канцелярия Ливана заявила, что премьер-министр Наджиб Микати и президент Мишель Аун подписали указ о формировании нового правительства."Президент Республики приветствует формирование нового правительства Ливана. Это важный шаг в принятии срочных мер, которых ждут ливанцы для выведения страны из глубокого кризиса, в котором она оказалась", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон пожелал успехов премьер-министру Микати."Он также подчеркивает необходимость того, чтобы все политические деятели соблюдали взятые на себя обязательства для осуществления реформ, необходимых для подготовки будущего Ливана, и для предоставления возможности международному сообществу оказать ему решающую помощь", - говорится в коммюнике.В состав нового правительства Ливана вошли 24 министра. Кресло главы МИД занял Абдаллах бу Хабиб, министром обороны стал Мурис Салим, министром информации назначен Джордж Кардахи, а новым главой МВД стал Басам Мауляви. Среди министров всего одна женщина - Нажля Рияши, она возглавила министерство государственного административного развития.С 17 октября 2019 года в Ливане разразился финансово-экономический кризис, оказалась практически парализована банковская система, начала обесцениваться национальная валюта параллельно росту цен на продукты.

https://ria.ru/20210910/livan-1749533119.html

ливан

франция

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в мире, ливан, франция, эммануэль макрон, мишель аун, наджиб микати