https://ria.ru/20210910/lavrov-1749611425.html
Лавров рассказал, что такое любовь к отечеству и настоящий патриотизм
Лавров рассказал, что такое любовь к отечеству и настоящий патриотизм - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров рассказал, что такое любовь к отечеству и настоящий патриотизм
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что для него Россия - это малая родина, память о предках и родителях, и посоветовал в современном мире... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T22:57
2021-09-10T22:57
2021-09-10T22:57
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что для него Россия - это малая родина, память о предках и родителях, и посоветовал в современном мире воспитывать детей в любви к своему дому и к тому месту, где они родились."Ну, во-первых, надо читать Есенина, Пушкина, других наших великих поэтов и писателей. А Россия - это твоя малая родина, твои предки, память о которых ты хранишь и ходишь на их могилы. Это твои родители, дай бог им здоровья у кого они живы. Это друзья и ощущение вот этих корней. Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Я именно так воспринимаю все это", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021"."Безобразие, что учебники исторические содержат какие-то огромные пробелы, колоссальные, особенно про Великую Отечественную войну. В нынешних условиях, особенно с этими гаджетами, очень важно как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился. У нас это все-таки пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит", - добавил министр.Он привёл в пример американцев, когда человек "родился в одном месте, учился где-то в другом, потом через всю Америку или в Европу уехал работать - это у них в порядке вещей"."Мы все-таки чуть-чуть более консервативные в хорошем смысле слова. Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20210906/rodina-1748879529.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров рассказал, что такое любовь к отечеству и настоящий патриотизм
Глава МИД Лавров: Россия - это малая родина, память о предках, родители и друзья
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
признался, что для него Россия - это малая родина, память о предках и родителях, и посоветовал в современном мире воспитывать детей в любви к своему дому и к тому месту, где они родились.
"Ну, во-первых, надо читать Есенина, Пушкина, других наших великих поэтов и писателей. А Россия - это твоя малая родина, твои предки, память о которых ты хранишь и ходишь на их могилы. Это твои родители, дай бог им здоровья у кого они живы. Это друзья и ощущение вот этих корней. Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Я именно так воспринимаю все это", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
"Безобразие, что учебники исторические содержат какие-то огромные пробелы, колоссальные, особенно про Великую Отечественную войну. В нынешних условиях, особенно с этими гаджетами, очень важно как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился. У нас это все-таки пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит", - добавил министр.
Он привёл в пример американцев, когда человек "родился в одном месте, учился где-то в другом, потом через всю Америку
или в Европу уехал работать - это у них в порядке вещей".
"Мы все-таки чуть-чуть более консервативные в хорошем смысле слова. Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять", - заключил Лавров.