https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749603063.html
Спикер Рады повторно заболел COVID-19
Спикер Рады повторно заболел COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021
Спикер Рады повторно заболел COVID-19
Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, однако симптомов у него нет. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:39
2021-09-10T20:39
2021-09-10T20:47
распространение коронавируса
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дмитрий разумков
коронавирус covid-19
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, однако симптомов у него нет.В ноябре 2020 года Разумков уже заявлял, что заразился коронавирусом. В конце того же месяца он сообщил, что получил отрицательный результат теста. В августе 2021 года спикер парламента говорил, что не вакцинировался, поскольку имел антитела."Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени, и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня… Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!", - написал Разумков на своей странице в Facebook.Спикер отметил, что собирался в субботу принять участие в саммите "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, однако, из-за положительного теста на COVID-19 не сможет там присутствовать."К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было. Надеюсь, что смогу выступить online. Буду находиться на самоизоляции, некоторое время работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо", - добавил Разумков.
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, коронавирусы, дмитрий разумков, коронавирус covid-19
20:39 10.09.2021 (обновлено: 20:47 10.09.2021)
Спикер Рады повторно заболел COVID-19
Глава Верховной рады Разумков сдал положительный тест на COVID-19, но симптомов у него нет
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости.
Глава Верховной рады
Украины Дмитрий Разумков
заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, однако симптомов у него нет.
В ноябре 2020 года Разумков уже заявлял, что заразился коронавирусом
. В конце того же месяца он сообщил, что получил отрицательный результат теста. В августе 2021 года спикер парламента говорил, что не вакцинировался, поскольку имел антитела.
"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени, и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня… Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!", - написал Разумков на своей странице в Facebook.
Спикер отметил, что собирался в субботу принять участие в саммите "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве
, однако, из-за положительного теста на COVID-19 не сможет там присутствовать.
"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было. Надеюсь, что смогу выступить online. Буду находиться на самоизоляции, некоторое время работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо", - добавил Разумков.