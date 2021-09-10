https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html

Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса

Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса - РИА Новости, 10.09.2021

Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса

Ученые из США считают, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:48

2021-09-10T15:48

2021-09-10T16:01

распространение коронавируса

в мире

сша

воз

коронавирус covid-19

мелита вуйнович

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ученые из США считают, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный."Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит газета слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.

https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/koronavirus-1749374926.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, воз, коронавирус covid-19, мелита вуйнович, энтони фаучи