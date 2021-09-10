https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса - РИА Новости, 10.09.2021
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса
Ученые из США считают, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:48
2021-09-10T15:48
2021-09-10T16:01
распространение коронавируса
в мире
сша
воз
коронавирус covid-19
мелита вуйнович
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ученые из США считают, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный."Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит газета слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html
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в мире, сша, воз, коронавирус covid-19, мелита вуйнович, энтони фаучи
15:48 10.09.2021 (обновлено: 16:01 10.09.2021)
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса
Wall Street Journal: американские ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса