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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса - РИА Новости, 10.09.2021
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса
Ученые из США считают, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:48
2021-09-10T16:01
распространение коронавируса
в мире
сша
воз
коронавирус covid-19
мелита вуйнович
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ученые из США считают, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный."Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит газета слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749350112.html
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в мире, сша, воз, коронавирус covid-19, мелита вуйнович, энтони фаучи
15:48 10.09.2021 (обновлено: 16:01 10.09.2021)
 
Ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса

Wall Street Journal: американские ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ученые из США считают, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.
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По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный.
"Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит газета слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.
По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.
Лаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Распространение коронавирусаВ миреСШАВОЗКоронавирус COVID-19Мелита ВуйновичЭнтони Фаучи
 
 
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