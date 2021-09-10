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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии - 0,13% и Подмосковье - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:43
2021-09-10T11:43
2021-09-10T11:43
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии - 0,13% и Подмосковье - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Республика Бурятия - 0,13%, 3. Московская область - 0,14%", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
москва
республика бурятия
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московская область (подмосковье), москва, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19