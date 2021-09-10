https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749485569.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии - 0,13% и Подмосковье - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

2021-09-10T11:43

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

республика бурятия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии - 0,13% и Подмосковье - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Республика Бурятия - 0,13%, 3. Московская область - 0,14%", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

москва

республика бурятия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии