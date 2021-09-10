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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749483241.html
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2021
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 341, у семи процентов болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:32
2021-09-10T13:27
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 341, у семи процентов болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне зарегистрировали 18 380 зараженных. Темп прироста составил 0,26 процента.Жертвами инфекции стали 789 человек, выписался 17 121.Наибольшее число пациентов в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504, Подмосковье — 585; наименьшее в Магаданской области — 24, на Чукотке — 15, в Ненецком автономном округе — 12.Всего за время пандемии в стране выявили 7 102 625 случаев заболевания, из них 191 165 с летальным исходом, 6 357 272 выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 222,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 223 миллиона. Более четырех с половиной миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 10.09.2021 (обновлено: 13:27 10.09.2021)
 
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 341, у семи процентов болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Накануне зарегистрировали 18 380 зараженных. Темп прироста составил 0,26 процента.
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Жертвами инфекции стали 789 человек, выписался 17 121.
Наибольшее число пациентов в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504, Подмосковье — 585; наименьшее в Магаданской области — 24, на Чукотке — 15, в Ненецком автономном округе — 12.
Всего за время пандемии в стране выявили 7 102 625 случаев заболевания, из них 191 165 с летальным исходом, 6 357 272 выздоровели.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 222,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 223 миллиона. Более четырех с половиной миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
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