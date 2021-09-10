https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749483241.html

В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2021

В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 341, у семи процентов болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:32

2021-09-10T11:32

2021-09-10T13:27

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 341, у семи процентов болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне зарегистрировали 18 380 зараженных. Темп прироста составил 0,26 процента.Жертвами инфекции стали 789 человек, выписался 17 121.Наибольшее число пациентов в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504, Подмосковье — 585; наименьшее в Магаданской области — 24, на Чукотке — 15, в Ненецком автономном округе — 12.Всего за время пандемии в стране выявили 7 102 625 случаев заболевания, из них 191 165 с летальным исходом, 6 357 272 выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 222,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 223 миллиона. Более четырех с половиной миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии