https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749483241.html
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2021
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 341, у семи процентов болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:32
2021-09-10T11:32
2021-09-10T13:27
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741035808_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_f16e4528dcc971f561f56f70b70bdc5e.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 18 341, у семи процентов болезнь протекает бессимптомно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.Накануне зарегистрировали 18 380 зараженных. Темп прироста составил 0,26 процента.Жертвами инфекции стали 789 человек, выписался 17 121.Наибольшее число пациентов в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504, Подмосковье — 585; наименьшее в Магаданской области — 24, на Чукотке — 15, в Ненецком автономном округе — 12.Всего за время пандемии в стране выявили 7 102 625 случаев заболевания, из них 191 165 с летальным исходом, 6 357 272 выздоровели.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 222,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 223 миллиона. Более четырех с половиной миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741035808_0:78:2523:1970_1920x0_80_0_0_125f7c77545a8c69c6d470a7642ae977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 10.09.2021 (обновлено: 13:27 10.09.2021)
В России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки выявили 18 341 случай заражения коронавирусом