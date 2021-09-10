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Киев давно выбрал гибельный путь конфронтации с Москвой, заявил Затулин
Киев давно выбрал гибельный путь конфронтации с Москвой, заявил Затулин - РИА Новости, 10.09.2021
Киев давно выбрал гибельный путь конфронтации с Москвой, заявил Затулин
Украина на протяжении десятков лет развивалась по гибельному для нее пути конфронтации с Россией, при этом в РФ про войну никто не говорит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:01
2021-09-10T17:01
общество
украина
киев
москва
константин затулин
владимир зеленский
госдума рф
россия
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СУДАК (Крым), 10 сен - РИА Новости. Украина на протяжении десятков лет развивалась по гибельному для нее пути конфронтации с Россией, при этом в РФ про войну никто не говорит, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы."В России никто не говорит на тему войны с Украиной", - заявил Затулин. При этом он подчеркнул, что украинские СМИ исказили его слова по поводу Украины, представив их как призывы к войне."Две недели назад я говорил на тему того, что сегодня Украина для нас является вражеским государством, пытаясь нанести нам ущерб во всех возможных и невозможных случаях. Украина на протяжении многих лет шла по пути превращения не то что в "неРоссию", а в "антиРоссию". Я говорил, что Россия не заинтересована в том, что государство, которое так настроено, продолжало свое существование в нынешней форме…но я никогда не говорил, что мы собираемся добиваться этого, воюя с Украиной", - сказал Затулин.Украина, по мнению депутата, давно вступила на гибельный путь конфронтации с Россией – гораздо более мощной и влиятельной страной."Между тем господин Зеленский разглагольствует на тему войны с Россией так, как если бы это был один из вариантов развития. Модель государственного строительства Украины порочна в самом своём основании. Это случилось сразу - как только она объявила свою независимость. Украина пошла по пути имплементации гибельного для нее конфликтного варианта национал-радикалов – конфронтации с Россией… Вот сейчас все мы пожинаем всходы всего этого: Украина потеряла территории, своих граждан, население сейчас не более 40 миллионов, 35 скорее всего. До сих пор она не достигла уровня производства 1990 года", - сказал Затулин.
https://ria.ru/20210904/voyna-1748653595.html
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общество, украина, киев, москва, константин затулин, владимир зеленский, госдума рф, россия
17:01 10.09.2021
 
Киев давно выбрал гибельный путь конфронтации с Москвой, заявил Затулин

Депутат Затулин: Украина десятилетиями идет по гибельному пути конфронтации с Россией

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СУДАК (Крым), 10 сен - РИА Новости. Украина на протяжении десятков лет развивалась по гибельному для нее пути конфронтации с Россией, при этом в РФ про войну никто не говорит, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений Зеленского, заявил, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.
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"В России никто не говорит на тему войны с Украиной", - заявил Затулин. При этом он подчеркнул, что украинские СМИ исказили его слова по поводу Украины, представив их как призывы к войне.
"Две недели назад я говорил на тему того, что сегодня Украина для нас является вражеским государством, пытаясь нанести нам ущерб во всех возможных и невозможных случаях. Украина на протяжении многих лет шла по пути превращения не то что в "неРоссию", а в "антиРоссию". Я говорил, что Россия не заинтересована в том, что государство, которое так настроено, продолжало свое существование в нынешней форме…но я никогда не говорил, что мы собираемся добиваться этого, воюя с Украиной", - сказал Затулин.
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Украина, по мнению депутата, давно вступила на гибельный путь конфронтации с Россией – гораздо более мощной и влиятельной страной.
"Между тем господин Зеленский разглагольствует на тему войны с Россией так, как если бы это был один из вариантов развития. Модель государственного строительства Украины порочна в самом своём основании. Это случилось сразу - как только она объявила свою независимость. Украина пошла по пути имплементации гибельного для нее конфликтного варианта национал-радикалов – конфронтации с Россией… Вот сейчас все мы пожинаем всходы всего этого: Украина потеряла территории, своих граждан, население сейчас не более 40 миллионов, 35 скорее всего. До сих пор она не достигла уровня производства 1990 года", - сказал Затулин.
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