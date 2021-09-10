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В "Единой России" рассказали о росте числа атак на ресурсы партии
В "Единой России" рассказали о росте числа атак на ресурсы партии - РИА Новости, 10.09.2021
В "Единой России" рассказали о росте числа атак на ресурсы партии
Количество атак на ресурсы "Единой России" выросло в шесть раз, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:07
2021-09-10T10:17
политика
общество
единая россия
сергей перминов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Количество атак на ресурсы "Единой России" выросло в шесть раз, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов."Если в июле наши системы мониторинга зафиксировали порядка восьми подозрительных и вредоносных активностей, с начала сентября количество &lt;...&gt; выросло уже до 50. Их главная цель — дальнейший взлом информационных систем", — рассказал функционер.Отмечались как массовые отправки сообщений на публичные почтовые адреса подразделений партии, так и атаки на сайт ER.ru.По словам Перминова, все они отражены.Думские и иные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что количество кибератак на ресурсы ЦИК выросло в 2,5 раза — до 170 тысяч.
https://ria.ru/20210908/vybory-1749217713.html
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политика, общество, единая россия, сергей перминов
09:07 10.09.2021 (обновлено: 10:17 10.09.2021)
 
В "Единой России" рассказали о росте числа атак на ресурсы партии

Замсекретаря генсовета ЕР Перминов: число атак на ресурсы партии выросло в шесть раз

© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Количество атак на ресурсы "Единой России" выросло в шесть раз, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"Если в июле наши системы мониторинга зафиксировали порядка восьми подозрительных и вредоносных активностей, с начала сентября количество <...> выросло уже до 50. Их главная цель — дальнейший взлом информационных систем", — рассказал функционер.
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Отмечались как массовые отправки сообщений на публичные почтовые адреса подразделений партии, так и атаки на сайт ER.ru.
По словам Перминова, все они отражены.
Думские и иные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что количество кибератак на ресурсы ЦИК выросло в 2,5 раза — до 170 тысяч.
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