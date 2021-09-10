https://ria.ru/20210910/kiberataki-1749458706.html

В "Единой России" рассказали о росте числа атак на ресурсы партии

В "Единой России" рассказали о росте числа атак на ресурсы партии - РИА Новости, 10.09.2021

В "Единой России" рассказали о росте числа атак на ресурсы партии

Количество атак на ресурсы "Единой России" выросло в шесть раз, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:07

2021-09-10T09:07

2021-09-10T10:17

политика

общество

единая россия

сергей перминов

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Количество атак на ресурсы "Единой России" выросло в шесть раз, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов."Если в июле наши системы мониторинга зафиксировали порядка восьми подозрительных и вредоносных активностей, с начала сентября количество <...> выросло уже до 50. Их главная цель — дальнейший взлом информационных систем", — рассказал функционер.Отмечались как массовые отправки сообщений на публичные почтовые адреса подразделений партии, так и атаки на сайт ER.ru.По словам Перминова, все они отражены.Думские и иные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что количество кибератак на ресурсы ЦИК выросло в 2,5 раза — до 170 тысяч.

https://ria.ru/20210908/vybory-1749217713.html

https://ria.ru/20210909/ddos-ataka-1749321536.html

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политика, общество, единая россия, сергей перминов