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В Марий Эл возбудили дело после хлопка газа в доме
В Марий Эл возбудили дело после хлопка газа в доме - РИА Новости, 10.09.2021
В Марий Эл возбудили дело после хлопка газа в доме
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Марий Эл после хлопка газа в двухэтажном доме в поселке Красногорский,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:41
2021-09-10T15:41
происшествия
ногинск
звениговский район
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Марий Эл после хлопка газа в двухэтажном доме в поселке Красногорский, сообщает региональное СУСК.По предварительным данным, 9 сентября в квартире малоэтажного жилого дома в Звениговском районе в результате хлопка газовоздушной смеси двое жителей квартиры получили ожоги рук первой и второй степеней. В ходе осмотра места происшествия изъято газовое оборудование, назначен комплекс судебных экспертиз."По факту получения ожогов жителями дома в Звениговском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что прокуратура Марий Эл проводит проверки, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе вентиляционных каналов и дымоходов, со стороны управляющей организации.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
https://ria.ru/20210909/telo-1749335429.html
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ногинск
звениговский район
россия
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происшествия, ногинск, звениговский район, жилье, россия
15:41 10.09.2021
 
В Марий Эл возбудили дело после хлопка газа в доме

В Марий Эл СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в двухэтажном доме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Марий Эл после хлопка газа в двухэтажном доме в поселке Красногорский, сообщает региональное СУСК.
По предварительным данным, 9 сентября в квартире малоэтажного жилого дома в Звениговском районе в результате хлопка газовоздушной смеси двое жителей квартиры получили ожоги рук первой и второй степеней. В ходе осмотра места происшествия изъято газовое оборудование, назначен комплекс судебных экспертиз.
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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"По факту получения ожогов жителями дома в Звениговском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что прокуратура Марий Эл проводит проверки, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе вентиляционных каналов и дымоходов, со стороны управляющей организации.
Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
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