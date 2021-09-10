https://ria.ru/20210910/khlopok-1749544981.html

В Марий Эл возбудили дело после хлопка газа в доме

В Марий Эл возбудили дело после хлопка газа в доме - РИА Новости, 10.09.2021

В Марий Эл возбудили дело после хлопка газа в доме

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Марий Эл после хлопка газа в двухэтажном доме в поселке Красногорский,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:41

2021-09-10T15:41

2021-09-10T15:41

происшествия

ногинск

звениговский район

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Марий Эл после хлопка газа в двухэтажном доме в поселке Красногорский, сообщает региональное СУСК.По предварительным данным, 9 сентября в квартире малоэтажного жилого дома в Звениговском районе в результате хлопка газовоздушной смеси двое жителей квартиры получили ожоги рук первой и второй степеней. В ходе осмотра места происшествия изъято газовое оборудование, назначен комплекс судебных экспертиз."По факту получения ожогов жителями дома в Звениговском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Ранее отмечалось, что прокуратура Марий Эл проводит проверки, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе вентиляционных каналов и дымоходов, со стороны управляющей организации.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.

https://ria.ru/20210909/telo-1749335429.html

https://ria.ru/20210910/usloviya-1749448406.html

ногинск

звениговский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, звениговский район, жилье, россия