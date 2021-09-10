https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html

Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов

Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов - РИА Новости, 10.09.2021

Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов

В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:57

2021-09-10T15:57

2021-09-10T15:57

туризм

вакцинация

таиланд

камбоджа

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573062586_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_13f00e566de5cc28216d3fb34d5c4ec0.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает АТОР.Чтобы увеличить приток вакцинированных путешественников, рассматривается возможность сокращения или полной отмены двухнедельного карантина. От туристов потребуют отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки и еще одно повторное исследование по прибытии в международный аэропорт Пномпеня.Правда, пока Камбоджа не признала российские вакцины, в стране используют препараты индийского производства.Однако страны-соседи, включая Таиланд и Вьетнам, сертифицировали "Спутник V". По мнению экспертов, учитывая традиционно дружеские торгово-экономические связи с РФ и признание "Спутника V" пограничными странами, Камбоджа также примет российские прививки.Наша страна официально не восстановила авиасообщение с Камбоджей. Прямых рейсов между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда "Аэрофлот" отменил свою программу из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.Эксперты авиаотрасли полагают, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90 процентах случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда.При этом у российских авиакомпаний сейчас есть допуски на прямые полеты в Камбоджу.В Камбодже туристов ждет и отличный пляжный отдых (есть отели высокого уровня), и интереснейшая экскурсионная программа. Учитывая, что практически все страны Юго-Восточной Азии сейчас закрыты для россиян или открыты на очень жестких условиях, Камбоджа может вызвать интерес туристов, достаточный для запуска прямых рейсов хотя бы в ограниченном объеме.

https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html

таиланд

камбоджа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, таиланд, камбоджа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19