https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html
Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов
Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов - РИА Новости, 10.09.2021
Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов
В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:57
2021-09-10T15:57
2021-09-10T15:57
туризм
вакцинация
таиланд
камбоджа
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573062586_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_13f00e566de5cc28216d3fb34d5c4ec0.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает АТОР.Чтобы увеличить приток вакцинированных путешественников, рассматривается возможность сокращения или полной отмены двухнедельного карантина. От туристов потребуют отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки и еще одно повторное исследование по прибытии в международный аэропорт Пномпеня.Правда, пока Камбоджа не признала российские вакцины, в стране используют препараты индийского производства.Однако страны-соседи, включая Таиланд и Вьетнам, сертифицировали "Спутник V". По мнению экспертов, учитывая традиционно дружеские торгово-экономические связи с РФ и признание "Спутника V" пограничными странами, Камбоджа также примет российские прививки.Наша страна официально не восстановила авиасообщение с Камбоджей. Прямых рейсов между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда "Аэрофлот" отменил свою программу из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.Эксперты авиаотрасли полагают, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90 процентах случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда.При этом у российских авиакомпаний сейчас есть допуски на прямые полеты в Камбоджу.В Камбодже туристов ждет и отличный пляжный отдых (есть отели высокого уровня), и интереснейшая экскурсионная программа. Учитывая, что практически все страны Юго-Восточной Азии сейчас закрыты для россиян или открыты на очень жестких условиях, Камбоджа может вызвать интерес туристов, достаточный для запуска прямых рейсов хотя бы в ограниченном объеме.
https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html
таиланд
камбоджа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573062586_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_79861278f060292aa1e6a9469e80e88e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, таиланд, камбоджа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает
АТОР.
Чтобы увеличить приток вакцинированных путешественников, рассматривается возможность сокращения или полной отмены двухнедельного карантина. От туристов потребуют отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки и еще одно повторное исследование по прибытии в международный аэропорт Пномпеня.
Правда, пока Камбоджа не признала российские вакцины, в стране используют препараты индийского производства.
Однако страны-соседи, включая Таиланд и Вьетнам, сертифицировали "Спутник V". По мнению экспертов, учитывая традиционно дружеские торгово-экономические связи с РФ и признание "Спутника V" пограничными странами, Камбоджа также примет российские прививки.
Наша страна официально не восстановила авиасообщение с Камбоджей. Прямых рейсов между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда "Аэрофлот" отменил свою программу из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.
Эксперты авиаотрасли полагают, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90 процентах случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда.
При этом у российских авиакомпаний сейчас есть допуски на прямые полеты в Камбоджу.
В Камбодже туристов ждет и отличный пляжный отдых (есть отели высокого уровня), и интереснейшая экскурсионная программа. Учитывая, что практически все страны Юго-Восточной Азии сейчас закрыты для россиян или открыты на очень жестких условиях, Камбоджа может вызвать интерес туристов, достаточный для запуска прямых рейсов хотя бы в ограниченном объеме.