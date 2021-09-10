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Туризм
https://ria.ru/20210910/kambodzha-1749517064.html
Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов
Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов - РИА Новости, 10.09.2021
Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов
В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:57
2021-09-10T15:57
туризм
вакцинация
таиланд
камбоджа
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает АТОР.Чтобы увеличить приток вакцинированных путешественников, рассматривается возможность сокращения или полной отмены двухнедельного карантина. От туристов потребуют отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки и еще одно повторное исследование по прибытии в международный аэропорт Пномпеня.Правда, пока Камбоджа не признала российские вакцины, в стране используют препараты индийского производства.Однако страны-соседи, включая Таиланд и Вьетнам, сертифицировали "Спутник V". По мнению экспертов, учитывая традиционно дружеские торгово-экономические связи с РФ и признание "Спутника V" пограничными странами, Камбоджа также примет российские прививки.Наша страна официально не восстановила авиасообщение с Камбоджей. Прямых рейсов между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда "Аэрофлот" отменил свою программу из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.Эксперты авиаотрасли полагают, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90 процентах случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда.При этом у российских авиакомпаний сейчас есть допуски на прямые полеты в Камбоджу.В Камбодже туристов ждет и отличный пляжный отдых (есть отели высокого уровня), и интереснейшая экскурсионная программа. Учитывая, что практически все страны Юго-Восточной Азии сейчас закрыты для россиян или открыты на очень жестких условиях, Камбоджа может вызвать интерес туристов, достаточный для запуска прямых рейсов хотя бы в ограниченном объеме.
https://ria.ru/20210906/tailand-1748888800.html
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вакцинация, таиланд, камбоджа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19
15:57 10.09.2021
 

Камбоджа готова открыть границы для привитых туристов

© РИА Новости / Татьяна Белякова / Перейти в фотобанкКамбоджа
Камбоджа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Татьяна Белякова
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа, сообщает АТОР.
Чтобы увеличить приток вакцинированных путешественников, рассматривается возможность сокращения или полной отмены двухнедельного карантина. От туристов потребуют отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки и еще одно повторное исследование по прибытии в международный аэропорт Пномпеня.
Правда, пока Камбоджа не признала российские вакцины, в стране используют препараты индийского производства.
Однако страны-соседи, включая Таиланд и Вьетнам, сертифицировали "Спутник V". По мнению экспертов, учитывая традиционно дружеские торгово-экономические связи с РФ и признание "Спутника V" пограничными странами, Камбоджа также примет российские прививки.
Наша страна официально не восстановила авиасообщение с Камбоджей. Прямых рейсов между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда "Аэрофлот" отменил свою программу из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.
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Эксперты авиаотрасли полагают, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90 процентах случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда.
При этом у российских авиакомпаний сейчас есть допуски на прямые полеты в Камбоджу.
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В Камбодже туристов ждет и отличный пляжный отдых (есть отели высокого уровня), и интереснейшая экскурсионная программа. Учитывая, что практически все страны Юго-Восточной Азии сейчас закрыты для россиян или открыты на очень жестких условиях, Камбоджа может вызвать интерес туристов, достаточный для запуска прямых рейсов хотя бы в ограниченном объеме.
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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ТуризмВакцинацияТаиландКамбоджаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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