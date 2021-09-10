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В Германии посетовали, что Дальний Восток оказался в составе России
В Германии посетовали, что Дальний Восток оказался в составе России - РИА Новости, 10.09.2021
В Германии посетовали, что Дальний Восток оказался в составе России
Россия в XIX веке незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке, такое мнение в своей статье в немецком издании Die Welt выразил журналист Петер... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T02:43
2021-09-10T02:58
в мире
китай
дальний восток
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия в XIX веке незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке, такое мнение в своей статье в немецком издании Die Welt выразил журналист Петер Диттмар.Автор рассказал в своей публикации, как под контроль Российской Империи перешли некоторые части нынешнего Дальнего Востока.В публикации детально описываются якобы имевшей место жестокости по отношению к местному населению, однако умалчивается политика западных колонизаторов в самом Китае. При этом автор сетует, что генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены территории, в России стоят памятники.Диттмар утверждает, что Пекин не забыл этот давний эпизод из своей истории.Журналист также сетует, что большевики после прихода к власти в 1917 году не стали возвращать территории Китаю, несмотря на данные обещания. "Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий", - утверждает он.В 1858 году Россия заключила с маньчжурской Империей Цин, контролировавшей в то время Китай, Айгунский трактат, установивший границу между двумя странами по реке Амур. До маньчжурского завоевания Китая, окончательно завершившегося лишь через 25 лет после подписания Айгунского договора, упоминаемая в соглашении территория была частью маньчжурского ханства Хоу Цзинь. По договору левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. В 1860 году документ был существенно расширен Пекинским трактатом.Граф Муравьев-Амурский - первый генерал-губернатор Сибири и Дальнего Востока. Он сыграл видную роль в истории расширения российских владений. Ему принадлежит организация процесса возвращения Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Граф служил генерал-губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 годы. В январе 1854 года император Николай I предоставил Муравьеву право вести все отношения с китайским правительством по разграничению восточных окраин Российской империи, а в мае 1858 года граф добился заключения Айгунского трактата. За этот договор генерал-губернатор получил титул графа Амурского.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, китай, дальний восток, россия
02:43 10.09.2021 (обновлено: 02:58 10.09.2021)
 
В Германии посетовали, что Дальний Восток оказался в составе России

Немецкий журналист Диттмар посетовал на то, что Дальний Восток оказался в составе России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДальний Восток
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия в XIX веке незаконно забрала у Китая территории на Дальнем Востоке, такое мнение в своей статье в немецком издании Die Welt выразил журналист Петер Диттмар.
Автор рассказал в своей публикации, как под контроль Российской Империи перешли некоторые части нынешнего Дальнего Востока.
В публикации детально описываются якобы имевшей место жестокости по отношению к местному населению, однако умалчивается политика западных колонизаторов в самом Китае. При этом автор сетует, что генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены территории, в России стоят памятники.
Диттмар утверждает, что Пекин не забыл этот давний эпизод из своей истории.
Журналист также сетует, что большевики после прихода к власти в 1917 году не стали возвращать территории Китаю, несмотря на данные обещания. "Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий", - утверждает он.
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В 1858 году Россия заключила с маньчжурской Империей Цин, контролировавшей в то время Китай, Айгунский трактат, установивший границу между двумя странами по реке Амур. До маньчжурского завоевания Китая, окончательно завершившегося лишь через 25 лет после подписания Айгунского договора, упоминаемая в соглашении территория была частью маньчжурского ханства Хоу Цзинь. По договору левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. В 1860 году документ был существенно расширен Пекинским трактатом.
Граф Муравьев-Амурский - первый генерал-губернатор Сибири и Дальнего Востока. Он сыграл видную роль в истории расширения российских владений. Ему принадлежит организация процесса возвращения Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Граф служил генерал-губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 годы. В январе 1854 года император Николай I предоставил Муравьеву право вести все отношения с китайским правительством по разграничению восточных окраин Российской империи, а в мае 1858 года граф добился заключения Айгунского трактата. За этот договор генерал-губернатор получил титул графа Амурского.
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Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
 
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