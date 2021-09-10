https://ria.ru/20210910/investitsii-1749550228.html

Бизнес инвестирует в улучшение экологии в Оренбуржье более 10 млрд рублей

Бизнес инвестирует в улучшение экологии в Оренбуржье более 10 млрд рублей - РИА Новости, 10.09.2021

Бизнес инвестирует в улучшение экологии в Оренбуржье более 10 млрд рублей

Более 10 миллиардов рублей выделит бизнес Оренбуржья на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:00

2021-09-10T16:00

2021-09-10T16:00

оренбургская область

уральская сталь

новотроицк

металлоинвест

денис паслер

жкх

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ОРЕНБУРГ, 10 сен- РИА Новости. Более 10 миллиардов рублей выделит бизнес Оренбуржья на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новотроицка, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."Губернатор Оренбуржья Денис Паслер в пятницу, 10 сентября, подписал с металлургическим комбинатом "Уральская сталь" (входит в холдинг "Металлоинвест" - ред.) соглашение о взаимодействии в рамках улучшения экологической обстановки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новотроицка. На реализацию природосберегающих мероприятий компания направит больше 10 миллиардов рублей",- сообщает пресс-служба."Уральская сталь" намерена реализовать экологический проект до 2026 года. За это время планируется произвести модернизацию газоочистного оборудования и систем аспирации электросталеплавильного цеха, реконструкцию литейных дворов доменных печей, модернизацию систем очистки агломерационных газов, создание системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и другие проекты.Документ предусматривает проведение сводных расчетов для определения вклада всех природопользователей и секторов экономики в загрязнение воздуха Новотроицка. Эта работа будет организована правительством региона совместно с территориальными федеральными органами власти, администрацией города и предприятиями, включая "Уральскую сталь".Со стороны "Уральской Стали" документ подписал управляющий директор комбината Ильдар Искаков."Сокращение воздействия на окружающую среду – ключевой приоритет нашего предприятия. В результате модернизации производства и перехода на экологичные технологии, выбросы комбината за последнее десятилетие сократились на треть. В 2016 году был запущен новый полигон, который обеспечил безопасное хранение и переработку промышленных отходов. Замкнутая система водоснабжения исключает сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. В этом году реконструирована система аспирации подбункерных помещений доменных печей N3 и N4",- сказал он.

https://ria.ru/20210907/investitsii-1749048958.html

новотроицк

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уральская сталь, новотроицк, металлоинвест, денис паслер, жкх