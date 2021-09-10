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Союзное государство
https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749532201.html
Решетников оценил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии
Решетников оценил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Решетников оценил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии
Интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5 процентного пункта в год, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:51
2021-09-10T14:51
союзное государство
экономика
в мире
ввп
белоруссия
максим решетников
налоги
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5 процентного пункта в год, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Совет министров Союзного государства в пятницу одобрил 28 программ интеграции России и Белоруссии. "Это подробный план интеграции наших экономических пространств", - пояснил Решетников."Общая оценка для экономики - это 1,5% дополнительного роста ВВП в год, например для Белоруссии", - сказал министр, отвечая на вопрос об экономическом эффекте принятых решений. Позднее в пресс-службе Минэкономразвития уточнили РИА Новости, что речь идет об экспертных оценках после 2024 года."По большому счету, мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров", - сказал Решетников."Налоговая нагрузка не изменится, но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться в разной интерпретации законодательством в том, что сведения, которые существуют в одной стране, недоступны в другой стране - существенно снизятся", - сказал Решетников, комментирую подписание советом министров Союзного государства 28 интеграционных документов. Они в том числе касались гармонизации налоговой политики России и Белоруссии."Соответственно, вырастут и объемы поступлений в бюджеты, и главным образом уйдет недобросовестная конкуренция, которая, как мы видим, за счет разных интерпретаций зачастую еще сохраняется", - заявил Решетников.Говоря о макроэкономических подходах, он сообщил, что речь идет о синхронизации подходов в сфере статистики, прогнозирования рисков, их оценки и способов реагирования на них.
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экономика, в мире, ввп, белоруссия, максим решетников, налоги, россия
14:51 10.09.2021
 
Решетников оценил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии

Решетников: интеграция с Россией добавит Белоруссии 1,5% роста ВВП в год

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5 процентного пункта в год, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Совет министров Союзного государства в пятницу одобрил 28 программ интеграции России и Белоруссии. "Это подробный план интеграции наших экономических пространств", - пояснил Решетников.
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"Общая оценка для экономики - это 1,5% дополнительного роста ВВП в год, например для Белоруссии", - сказал министр, отвечая на вопрос об экономическом эффекте принятых решений. Позднее в пресс-службе Минэкономразвития уточнили РИА Новости, что речь идет об экспертных оценках после 2024 года.
"По большому счету, мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров", - сказал Решетников.
"Налоговая нагрузка не изменится, но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться в разной интерпретации законодательством в том, что сведения, которые существуют в одной стране, недоступны в другой стране - существенно снизятся", - сказал Решетников, комментирую подписание советом министров Союзного государства 28 интеграционных документов. Они в том числе касались гармонизации налоговой политики России и Белоруссии.
"Соответственно, вырастут и объемы поступлений в бюджеты, и главным образом уйдет недобросовестная конкуренция, которая, как мы видим, за счет разных интерпретаций зачастую еще сохраняется", - заявил Решетников.
Говоря о макроэкономических подходах, он сообщил, что речь идет о синхронизации подходов в сфере статистики, прогнозирования рисков, их оценки и способов реагирования на них.
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