https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749532201.html

Решетников оценил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии

Решетников оценил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021

Решетников оценил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии

Интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5 процентного пункта в год, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:51

2021-09-10T14:51

2021-09-10T14:51

союзное государство

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5 процентного пункта в год, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Совет министров Союзного государства в пятницу одобрил 28 программ интеграции России и Белоруссии. "Это подробный план интеграции наших экономических пространств", - пояснил Решетников."Общая оценка для экономики - это 1,5% дополнительного роста ВВП в год, например для Белоруссии", - сказал министр, отвечая на вопрос об экономическом эффекте принятых решений. Позднее в пресс-службе Минэкономразвития уточнили РИА Новости, что речь идет об экспертных оценках после 2024 года."По большому счету, мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров", - сказал Решетников."Налоговая нагрузка не изменится, но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться в разной интерпретации законодательством в том, что сведения, которые существуют в одной стране, недоступны в другой стране - существенно снизятся", - сказал Решетников, комментирую подписание советом министров Союзного государства 28 интеграционных документов. Они в том числе касались гармонизации налоговой политики России и Белоруссии."Соответственно, вырастут и объемы поступлений в бюджеты, и главным образом уйдет недобросовестная конкуренция, которая, как мы видим, за счет разных интерпретаций зачастую еще сохраняется", - заявил Решетников.Говоря о макроэкономических подходах, он сообщил, что речь идет о синхронизации подходов в сфере статистики, прогнозирования рисков, их оценки и способов реагирования на них.

https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749434616.html

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экономика, в мире, ввп, белоруссия, максим решетников, налоги, россия