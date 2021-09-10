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https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749492243.html
Эксперт: встреча Путина и Лукашенко показала продвижение к интеграции
Эксперт: встреча Путина и Лукашенко показала продвижение к интеграции - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперт: встреча Путина и Лукашенко показала продвижение к интеграции
Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшие накануне, показали, что теперь в вопросах интеграции стороны активно... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:14
2021-09-10T12:14
союзное государство
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшие накануне, показали, что теперь в вопросах интеграции стороны активно продвинутся, считает руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич."Якобы Бисмарк сказал про русских, что они долго запрягают, но быстро едут. Видимо, Бисмарк имел ввиду не только русских, но и белорусов, потому что запрягали они те договоренности, которые были озвучены вчера президентами, весьма и весьма долго. Но хочется верить, что теперь мы поедем и поедем достаточно быстро, поскольку настрой был ну уж очень оптимистичным у двух лидеров", - сказал РИА Новости Межевич.Он добавил, что режим секретности являлся "абсолютно оправданным" в свете того давления, которое испытывают две стороны и конкретно два президента."Вот когда будут готовы документы, тогда их и вынесут. А теперь да, можно показать работу. Я ожидаю, что теперь дело пойдёт быстрее. Все вопросы экономической интеграции - это очень и очень сложно. Мы просто плохо знаем о Европейском Союзе, думая, что там все по накатанной, как по немецкому автобану. На самом деле, там огромное количество проблем и споров до сегодняшнего дня. Просто о них не очень принято говорить в СМИ", - заключил эксперт.В четверг в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии. На пресс-конференции после встречи белорусский лидер напомнил о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ведомствам, анализировавшим перспективу единой валюты: ЦБ обеих стран заявляли, что государства пока не готовы к этому.Позже уже на пресс-конференции Путин заявил, что все 28 союзных программ согласованы и в пятницу будут рассмотрены в Минске премьерами РФ и Белоруссии. Кроме того, президент РФ добавил, что Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые - до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске. -0-
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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
12:14 10.09.2021
 

Эксперт: встреча Путина и Лукашенко показала продвижение к интеграции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшие накануне, показали, что теперь в вопросах интеграции стороны активно продвинутся, считает руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
"Якобы Бисмарк сказал про русских, что они долго запрягают, но быстро едут. Видимо, Бисмарк имел ввиду не только русских, но и белорусов, потому что запрягали они те договоренности, которые были озвучены вчера президентами, весьма и весьма долго. Но хочется верить, что теперь мы поедем и поедем достаточно быстро, поскольку настрой был ну уж очень оптимистичным у двух лидеров", - сказал РИА Новости Межевич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Он добавил, что режим секретности являлся "абсолютно оправданным" в свете того давления, которое испытывают две стороны и конкретно два президента.
"Вот когда будут готовы документы, тогда их и вынесут. А теперь да, можно показать работу. Я ожидаю, что теперь дело пойдёт быстрее. Все вопросы экономической интеграции - это очень и очень сложно. Мы просто плохо знаем о Европейском Союзе, думая, что там все по накатанной, как по немецкому автобану. На самом деле, там огромное количество проблем и споров до сегодняшнего дня. Просто о них не очень принято говорить в СМИ", - заключил эксперт.
В четверг в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии. На пресс-конференции после встречи белорусский лидер напомнил о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ведомствам, анализировавшим перспективу единой валюты: ЦБ обеих стран заявляли, что государства пока не готовы к этому.
Позже уже на пресс-конференции Путин заявил, что все 28 союзных программ согласованы и в пятницу будут рассмотрены в Минске премьерами РФ и Белоруссии. Кроме того, президент РФ добавил, что Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты 31 отраслевой "дорожной карты". Однако программа сторонами так и не была принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось. Большинство союзных программ рассчитано до 2025 года, некоторые - до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, связанные с потерей суверенитета, в документах отсутствуют, о чем неоднократно заявляли и в Москве, и в Минске. -0-
 
Союзное государствоБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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