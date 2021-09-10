https://ria.ru/20210910/inspektsii-1749525736.html
В ЕС заявили о готовности провести новые инспекции по "Спутнику V" в России
В ЕС заявили о готовности провести новые инспекции по "Спутнику V" в России - РИА Новости, 10.09.2021
В ЕС заявили о готовности провести новые инспекции по "Спутнику V" в России
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) готово при необходимости и в координации с разработчиком осуществлять новые инспекции по вакцине "Спутник РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:26
2021-09-10T14:26
2021-09-10T14:31
распространение коронавируса
евросоюз
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) готово при необходимости и в координации с разработчиком осуществлять новые инспекции по вакцине "Спутник V" в России, сообщили РИА Новости в европейском лекарственном регуляторе."ЕМА продолжает оценку вакцины "Спутник V". Если возникнет необходимость в новых инспекциях в рамках оценки (вакцины "Спутник V" – ред.), то их планирование будет осуществляться совместно с разработчиком, но на данном этапе мы не можем говорить об этом более детально", - сообщил собеседник агентства.В четверг представитель ЕМА заявил, что пока не может озвучить даты одобрения в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и китайской Sinovac, переговоры с компаниями конструктивные, но требуется дополнительная информация.Он также отметил, что ЕМА надеется на прогресс в оценке вакцин CureVac и NovaVax, проходящих экспертизу в ЕМА, они могут быть одобрены к концу 2021 или в начале 2022 года.В настоящее время в ЕМА процедуру постепенной экспертизы проходят пять вакцин: CureVac, NovaVax, Sinovac, "Спутник V" и вакцина против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.ЕМА одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.
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евросоюз, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
14:26 10.09.2021 (обновлено: 14:31 10.09.2021)
В ЕС заявили о готовности провести новые инспекции по "Спутнику V" в России
Регулятор ЕС: готовы провести новые инспекции по "Спутнику V" в России
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) готово при необходимости и в координации с разработчиком осуществлять новые инспекции по вакцине "Спутник V
" в России
, сообщили РИА Новости в европейском лекарственном регуляторе.
"ЕМА продолжает оценку вакцины "Спутник V". Если возникнет необходимость в новых инспекциях в рамках оценки (вакцины "Спутник V" – ред.), то их планирование будет осуществляться совместно с разработчиком, но на данном этапе мы не можем говорить об этом более детально", - сообщил собеседник агентства.
В четверг представитель ЕМА заявил, что пока не может озвучить даты одобрения в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и китайской Sinovac, переговоры с компаниями конструктивные, но требуется дополнительная информация.
Он также отметил, что ЕМА надеется на прогресс в оценке вакцин CureVac и NovaVax, проходящих экспертизу в ЕМА, они могут быть одобрены к концу 2021 или в начале 2022 года.
В настоящее время в ЕМА процедуру постепенной экспертизы проходят пять вакцин: CureVac, NovaVax, Sinovac, "Спутник V" и вакцина против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.
ЕМА одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.