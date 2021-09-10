https://ria.ru/20210910/inflyatsiya-1749547525.html

Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина

Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.09.2021

Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина

Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:51

2021-09-10T15:51

2021-09-10T15:53

экономика

инфляция

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

эльвира набиуллина

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей."Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы - это неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создаёт дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных... не было бы. И мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии на инфляции социальных выплат, произведённых в сентябре.По ее словам, сентябрьские выплаты предоставили поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. "И эти выплаты стали возможными благодаря более быстрому восстановлению экономики и появлению дополнительных ненефтегазовых доходов", - сообщила глава ЦБ."Безусловно, пока не было понятно, куда будут дополнительные ненефтегазовые доходы направлены, но этот принцип, что дополнительные ненефтегазовые доходы идут на расходы, мы его учитывали. И с этой точки зрения никаких изменений в нашу денежно-кредитную политику не требуется, никаких рисков с этой точки зрения не создаётся", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20210910/stavka-1749512322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, инфляция, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, эльвира набиуллина, социальные выплаты, россия