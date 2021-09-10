15:51 10.09.2021 (обновлено: 15:53 10.09.2021)
Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: соцвыплаты военным и пенсионерам не повлияют на инфляцию в России
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.
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"Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы - это неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создаёт дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных... не было бы. И мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии на инфляции социальных выплат, произведённых в сентябре.
По ее словам, сентябрьские выплаты предоставили поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. "И эти выплаты стали возможными благодаря более быстрому восстановлению экономики и появлению дополнительных ненефтегазовых доходов", - сообщила глава ЦБ.
"Безусловно, пока не было понятно, куда будут дополнительные ненефтегазовые доходы направлены, но этот принцип, что дополнительные ненефтегазовые доходы идут на расходы, мы его учитывали. И с этой точки зрения никаких изменений в нашу денежно-кредитную политику не требуется, никаких рисков с этой точки зрения не создаётся", - добавила Набиуллина.