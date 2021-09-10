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https://ria.ru/20210910/inflyatsiya-1749547525.html
Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина
Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.09.2021
Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина
Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:51
2021-09-10T15:53
экономика
инфляция
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
эльвира набиуллина
социальные выплаты
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей."Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы - это неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создаёт дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных... не было бы. И мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии на инфляции социальных выплат, произведённых в сентябре.По ее словам, сентябрьские выплаты предоставили поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. "И эти выплаты стали возможными благодаря более быстрому восстановлению экономики и появлению дополнительных ненефтегазовых доходов", - сообщила глава ЦБ."Безусловно, пока не было понятно, куда будут дополнительные ненефтегазовые доходы направлены, но этот принцип, что дополнительные ненефтегазовые доходы идут на расходы, мы его учитывали. И с этой точки зрения никаких изменений в нашу денежно-кредитную политику не требуется, никаких рисков с этой точки зрения не создаётся", - добавила Набиуллина.
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экономика, инфляция, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, эльвира набиуллина, социальные выплаты, россия
15:51 10.09.2021 (обновлено: 15:53 10.09.2021)
 
Сентябрьские соцвыплаты не повлияют на инфляцию, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: соцвыплаты военным и пенсионерам не повлияют на инфляцию в России

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Социальные выплаты пенсионерам и военным, произведённые в сентябре, на инфляцию в России не повлияют, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.
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"Дело в том, что использование дополнительных ненефтегазовых доходов на дополнительные расходы - это неотъемлемая часть бюджетного правила. И это не создаёт дополнительного проинфляционного давления со стороны бюджетной политики по сравнению с тем, когда этих доходов дополнительных... не было бы. И мы это правило учитывали и в предыдущем прогнозе", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о влиянии на инфляции социальных выплат, произведённых в сентябре.
По ее словам, сентябрьские выплаты предоставили поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. "И эти выплаты стали возможными благодаря более быстрому восстановлению экономики и появлению дополнительных ненефтегазовых доходов", - сообщила глава ЦБ.
"Безусловно, пока не было понятно, куда будут дополнительные ненефтегазовые доходы направлены, но этот принцип, что дополнительные ненефтегазовые доходы идут на расходы, мы его учитывали. И с этой точки зрения никаких изменений в нашу денежно-кредитную политику не требуется, никаких рисков с этой точки зрения не создаётся", - добавила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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ЭкономикаИнфляцияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон СилуановЭльвира Набиуллинасоциальные выплатыРоссия
 
 
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