https://ria.ru/20210910/inauguratsiya-1749604603.html
Лавров: МИД планировал отправить посла на инаугурацию правительства талибов
Лавров: МИД планировал отправить посла на инаугурацию правительства талибов - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров: МИД планировал отправить посла на инаугурацию правительства талибов
Россия не собиралась отправлять делегацию из Москвы на инаугурацию правительства талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ),... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:43
2021-09-10T20:43
2021-09-10T20:59
захват власти в афганистане талибами
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Россия не собиралась отправлять делегацию из Москвы на инаугурацию правительства талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никогда не собирались, я вам скажу честно, рекомендовать нашему руководству быть там на инаугурации представленным делегацией из Москвы", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".В то же время, по словам Лаврова, Россия не отказывалась на уровне посла принимать участие в церемонии инаугурации кабмина талибов."Мы исходили с самого начала, что посол - достаточно хороший уровень, с учетом конкретного развития ситуации, чтобы нас там представлять", - сказал российский министр."Нет, мы не отказывались, просто инаугурации не будет", - прокомментировал Лавров утверждение журналиста о том, что Россия отказалась от участия в церемонии.* Запрещенная в России террористическая группировка
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талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
20:43 10.09.2021 (обновлено: 20:59 10.09.2021)
Лавров: МИД планировал отправить посла на инаугурацию правительства талибов
Лавров: Россия не отправила бы делегацию из Москвы на инаугурацию правительства талибов
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Россия
не собиралась отправлять делегацию из Москвы на инаугурацию правительства талибов (движение "Талибан
"* признано террористическим и запрещено в РФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Мы никогда не собирались, я вам скажу честно, рекомендовать нашему руководству быть там на инаугурации представленным делегацией из Москвы", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
В то же время, по словам Лаврова, Россия не отказывалась на уровне посла принимать участие в церемонии инаугурации кабмина талибов.
"Мы исходили с самого начала, что посол - достаточно хороший уровень, с учетом конкретного развития ситуации, чтобы нас там представлять", - сказал российский министр.
"Нет, мы не отказывались, просто инаугурации не будет", - прокомментировал Лавров утверждение журналиста о том, что Россия отказалась от участия в церемонии.
* Запрещенная в России террористическая группировка