https://ria.ru/20210910/inauguratsiya-1749604603.html

Лавров: МИД планировал отправить посла на инаугурацию правительства талибов

Лавров: МИД планировал отправить посла на инаугурацию правительства талибов - РИА Новости, 10.09.2021

Лавров: МИД планировал отправить посла на инаугурацию правительства талибов

Россия не собиралась отправлять делегацию из Москвы на инаугурацию правительства талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ),... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:43

2021-09-10T20:43

2021-09-10T20:59

захват власти в афганистане талибами

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Россия не собиралась отправлять делегацию из Москвы на инаугурацию правительства талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никогда не собирались, я вам скажу честно, рекомендовать нашему руководству быть там на инаугурации представленным делегацией из Москвы", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".В то же время, по словам Лаврова, Россия не отказывалась на уровне посла принимать участие в церемонии инаугурации кабмина талибов."Мы исходили с самого начала, что посол - достаточно хороший уровень, с учетом конкретного развития ситуации, чтобы нас там представлять", - сказал российский министр."Нет, мы не отказывались, просто инаугурации не будет", - прокомментировал Лавров утверждение журналиста о том, что Россия отказалась от участия в церемонии.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210909/inauguratsiya-1749328184.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия