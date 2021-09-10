https://ria.ru/20210910/inauguratsiya-1749512786.html
Талибы опровергли данные о дате инаугурации правительства Афганистана
Талибы опровергли данные о дате инаугурации правительства Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021
Талибы опровергли данные о дате инаугурации правительства Афганистана
Инаугурация нового правительства Афганистана была отменена несколько дней назад, сообщения о том, что она должна состояться 11 сентября, не соответствуют... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:34
2021-09-10T13:34
2021-09-10T13:42
захват власти в афганистане талибами
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талибан
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инаугурация нового правительства Афганистана была отменена несколько дней назад, сообщения о том, что она должна состояться 11 сентября, не соответствуют действительности, заявил член комиссии "Талибана"* по культуре Инаммула Самангани."Инаугурация нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство (Исламского Эмирата Афганистан) во избежание путаницы объявило об утверждении части кабинета, которая уже приступила к работе. Слухи о том, что церемония инаугурации правительства состоится завтра, 11 сентября, не верны", - написал Самангани в Twitter.Ранее источник в движении "Талибан"*сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан
13:34 10.09.2021 (обновлено: 13:42 10.09.2021)
Талибы опровергли данные о дате инаугурации правительства Афганистана
Талибы опровергли данные об инаугурации правительства Афганистана 11 сентября
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инаугурация нового правительства Афганистана была отменена несколько дней назад, сообщения о том, что она должна состояться 11 сентября, не соответствуют действительности, заявил член комиссии "Талибана"* по культуре Инаммула Самангани.
"Инаугурация нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Руководство (Исламского Эмирата Афганистан) во избежание путаницы объявило об утверждении части кабинета, которая уже приступила к работе. Слухи о том, что церемония инаугурации правительства состоится завтра, 11 сентября, не верны", - написал Самангани в Twitter.
Ранее источник в движении "Талибан"*сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России