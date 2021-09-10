14:49 10.09.2021 (обновлено: 15:05 10.09.2021)
Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации
Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации после переворота в стране
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации после произошедшего в стране переворота, следует из заявления организации.
"Совет в соответствии с имеющимися инструментами Афросоюза решил отстранить Республику Гвинея от всей деятельности АС и органов принятия решений Афросоюза. Призывает Совбез ООН поддержать окончательное заявление ЭКОВАС, которое также поддерживает Совет, и призывает (председателя комиссии АС- ред.) Муссу Факи к взаимодействию с заинтересованными сторонами в регионе", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter Совета мира и безопасности организации.
#AUPSC:Council,in accordance w/ z relevant #AU instruments,decides to suspend the Republic of #Guinea from all AU activities/decisionmaking bodies;Calls on #UNSC to endorse z final #ECOWAS Communiqué,also endorsed by PSC;Calls on @AUC_MoussaFaki to engage w/ s/holders in z Region pic.twitter.com/ipQrl8icv1— African Union Political Affairs Peace and Security (@AUC_PAPS) September 10, 2021
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
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Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
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