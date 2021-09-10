https://ria.ru/20210910/gvineya-1749531638.html

Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации

Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации - РИА Новости, 10.09.2021

Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации

Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации после произошедшего в стране переворота, следует из заявления организации. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:49

2021-09-10T14:49

2021-09-10T15:05

в мире

гвинея

совет безопасности оон

африканский союз

альфа конде

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Африканский союз приостановил членство Гвинеи в организации после произошедшего в стране переворота, следует из заявления организации."Совет в соответствии с имеющимися инструментами Афросоюза решил отстранить Республику Гвинея от всей деятельности АС и органов принятия решений Афросоюза. Призывает Совбез ООН поддержать окончательное заявление ЭКОВАС, которое также поддерживает Совет, и призывает (председателя комиссии АС- ред.) Муссу Факи к взаимодействию с заинтересованными сторонами в регионе", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter Совета мира и безопасности организации.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.

https://ria.ru/20210908/prezident-1749225147.html

https://ria.ru/20210907/gvineya-1749003821.html

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в мире, гвинея, совет безопасности оон, африканский союз, альфа конде