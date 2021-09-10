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Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства
Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства - РИА Новости, 10.09.2021
Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства
Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства, что, впрочем, займет не один год, заявил заместитель председателя комиссии Совета... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:40
2021-09-10T15:40
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства, что, впрочем, займет не один год, заявил заместитель председателя комиссии Совета республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.Главы правительств РФ и Белоруссии в пятницу провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.Он признал, что за созданием общего гражданства "стоят большие ресурсы, создание соответствующих механизмов".
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белоруссия, россия
15:40 10.09.2021
 

Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства

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Флаги России и Белоруссии
© POOL
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства, что, впрочем, займет не один год, заявил заместитель председателя комиссии Совета республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.
Главы правительств РФ и Белоруссии в пятницу провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.
"Вопрос заключается в выходе на новые возможности граждан двух стран в плане ведения бизнеса, учебы, проведения научных исследований, в плане жизни. Мы близки к тому, чтобы в полном объеме реализовать гражданство Союзного государства со всеми вытекающими последствиями. Но это, безусловно, потребует определенной работы в сфере сближения, регулирования, создания единых норм на рынке труда. В социальном, пенсионном обеспечении", - заявил Русакович на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Он признал, что за созданием общего гражданства "стоят большие ресурсы, создание соответствующих механизмов".
"Это, может быть, не год и не два. Но самое главное, чтобы процесс двигался и были какие-то результаты промежуточные, и население это ощущало на уровне своего благосостояния", - добавил Русакович.
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