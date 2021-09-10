https://ria.ru/20210910/grazhdanstvo-1749544760.html

Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства

Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства - РИА Новости, 10.09.2021

Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства

Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства, что, впрочем, займет не один год, заявил заместитель председателя комиссии Совета... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:40

2021-09-10T15:40

2021-09-10T15:40

союзное государство

белоруссия

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и Минск близко подошли к созданию гражданства Союзного государства, что, впрочем, займет не один год, заявил заместитель председателя комиссии Совета республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.Главы правительств РФ и Белоруссии в пятницу провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.Он признал, что за созданием общего гражданства "стоят большие ресурсы, создание соответствующих механизмов".

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739396950.html

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2021

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белоруссия, россия