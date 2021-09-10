https://ria.ru/20210910/gazoprovod-1749571744.html

Немецкий регулятор назвал условие запуска "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор назвал условие запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

Немецкий регулятор назвал условие запуска "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG могут наказать, если газопровод "Северный поток — 2" запустят до сертификации независимого оператора, сообщили РИА Новости в Федеральном... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:30

2021-09-10T17:30

2021-09-10T18:00

экономика

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 10 сен — РИА Новости. Nord Stream 2 AG могут наказать, если газопровод "Северный поток — 2" запустят до сертификации независимого оператора, сообщили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве (BNA).Сейчас BNA рассматривает соответствующую заявку от Nord Stream 2 AG. Компания хочет пройти сертификацию как независимый оператор, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. В частности, речь идет об анбандлинге — разделении организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу."Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение", — заявили в ведомстве.Ранее регулятор сообщил, что проверяет поданные Nord Stream 2 AG документы. Сколько времени займет этот процесс, "сейчас предсказать невозможно", указали в BNA.При этом по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца, чтобы подготовить проект постановления по заявке. Затем его должны передать в Европейскую комиссию для комментариев."Северный поток — 2"Строительство "Северного потока — 2" полностью завершили сегодня утром. Магистраль проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года. Начать эксплуатацию планируют до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

https://ria.ru/20210910/truboprovod-1749525615.html

https://ria.ru/20210910/potok-1749490096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-10T17:30 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag