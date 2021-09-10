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Вологодская область
https://ria.ru/20210910/gazifikatsiya-1749549699.html
Уровень газификации Череповецкого района вырастет до 50 процентов
Уровень газификации Череповецкого района вырастет до 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2021
Уровень газификации Череповецкого района вырастет до 50 процентов
Уровень газификации Череповецкого района Вологодской области к концу 2025 года возрастет с нынешних 30% до 50%, доступ к газу получат более 6 тысяч... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:58
2021-09-10T15:58
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
череповецкий район
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ВОЛОГДА, 10 сен – РИА Новости. Уровень газификации Череповецкого района Вологодской области к концу 2025 года возрастет с нынешних 30% до 50%, доступ к газу получат более 6 тысяч домовладений, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, вопросы газификации наряду с состоянием дорог и уровнем медицинской помощи входят в тройку самых актуальных проблем, волнующих жителей района. На эту тему перед градостроительным советом района было получено свыше полутора тысяч вопросов и жалоб. На начало 2021 года уровень газификации природным газом Череповецкого района составлял 30 процентов, газифицирован 31 населенный пункт.Он добавил, что благодаря принятому в июне закону о социальной газификации в течение двух лет подключиться к газу в Череповецком районе смогут еще 3,2 тысяч домовладений. Для этого необходимо построить 95 километров газораспределительных сетей стоимостью порядка 470 миллионов рублей, которые по новому закону должны выделить газоснабжающие организации.До 2025 года планируется строительство более 104 километров газопровода и распределительных сетей к еще не газифицированным населенным пунктам, общее число домовладений и квартир в них составляет более 2,8 тысяч. Уровень газификации района в результате составит более 50%.
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олег кувшинников, вологодская область, череповецкий район
15:58 10.09.2021
 

Уровень газификации Череповецкого района вырастет до 50 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛОГДА, 10 сен – РИА Новости. Уровень газификации Череповецкого района Вологодской области к концу 2025 года возрастет с нынешних 30% до 50%, доступ к газу получат более 6 тысяч домовладений, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников.
По его словам, вопросы газификации наряду с состоянием дорог и уровнем медицинской помощи входят в тройку самых актуальных проблем, волнующих жителей района. На эту тему перед градостроительным советом района было получено свыше полутора тысяч вопросов и жалоб. На начало 2021 года уровень газификации природным газом Череповецкого района составлял 30 процентов, газифицирован 31 населенный пункт.
"У нас количество газифицированных населенных пунктов в этом районе большое, но при этом количество домовладений негазифицированных в этих населенных пунктах тоже очень большое. Необходимо, чтобы газификация дошла до каждого домовладения", - сказал Кувшинников.
Он добавил, что благодаря принятому в июне закону о социальной газификации в течение двух лет подключиться к газу в Череповецком районе смогут еще 3,2 тысяч домовладений. Для этого необходимо построить 95 километров газораспределительных сетей стоимостью порядка 470 миллионов рублей, которые по новому закону должны выделить газоснабжающие организации.
До 2025 года планируется строительство более 104 километров газопровода и распределительных сетей к еще не газифицированным населенным пунктам, общее число домовладений и квартир в них составляет более 2,8 тысяч. Уровень газификации района в результате составит более 50%.
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Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьЧереповецкий район
 
 
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