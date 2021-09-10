https://ria.ru/20210910/gazifikatsiya-1749545864.html

Еще одно село газифицировали по соглашению Омской области и "Газпрома"

Еще одно село газифицировали по соглашению Омской области и "Газпрома" - РИА Новости, 10.09.2021

Еще одно село газифицировали по соглашению Омской области и "Газпрома"

В Омской области в очередное село пришёл газ, подрядчик завершил работы в селе Степное Марьяновского района раньше на 3 месяца, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:43

2021-09-10T15:43

2021-09-10T15:43

омская область

экономика

марьяновский район

омская область

александр бурков

газпром

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ОМСК, 10 сен - РИА Новости. В Омской области в очередное село пришёл газ, подрядчик завершил работы в селе Степное Марьяновского района раньше на 3 месяца, сообщили в пресс-службе правительства региона.Строительство газопровода в сёлах Омской области ведётся по региональной программе газификации на 2021-2025 годы, утверждённой правительством Омской области и ПАО "Газпром", отмечается в сообщении. Строительство распределительного газопровода в селе Степное Марьяновского района завершилось раньше срока на 3 месяца: компания-подрядчик "Монтажник" проложила восемь километров сетей. По плану, работы должны были завершиться до 15 ноября."Программа, по которой пришёл газ в Степное, реализуется по поручению губернатора Александра Буркова. Всего по этой программе будет газифицировано 12 тысяч домов", – рассказал заместитель представителя Омской области при правительстве Российской Федерации Кирилл Мандрыгин.Всего в селе Степное 278 частных домов, из которых к газу подключили 176."Теперь здесь будет постоянный источник газа. Все абоненты будут газифицированы в ближайшее время", – отметил заместитель министра энергетики и ЖКК Омской области Сергей Цуканов.Как поясняют в региональном минэнерго, региональная программа газификации рассчитана на пять лет, в неё входит строительство газопроводов в районах Омской области там, где есть дома с печным отоплением или подключены к котельным на угле. На этот год в Омской области запланировано газифицировать сёла и деревни в Омском, Одесском, Тюкалинском, Любинском, Марьяновском, Называевском и Шербакульском районах.

https://ria.ru/20210910/omsk-1749491440.html

марьяновский район

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, марьяновский район, омская область, александр бурков, газпром