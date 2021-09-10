https://ria.ru/20210910/gastroli-1749489390.html

Швыдкой: Карантин мешает возобновлению международного культурного обмена

Швыдкой: Карантин мешает возобновлению международного культурного обмена - РИА Новости, 10.09.2021

Швыдкой: Карантин мешает возобновлению международного культурного обмена

Международные культурные обмены смогут полностью возобновиться не раньше 2022 года, сейчас основная проблема заключается в соблюдении карантинов, которые... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:58

2021-09-10T12:58

2021-09-10T12:58

культура

михаил швыдкой

гоголь-центр

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международные культурные обмены смогут полностью возобновиться не раньше 2022 года, сейчас основная проблема заключается в соблюдении карантинов, которые артисты не могут себе позволить из-за плотного графика, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Я боюсь, что это будет не скоро. Это будет, в лучшем случае, в следующем году, потому что сегодня огромная проблема организовать, скажем, зарубежные гастроли российских театров, музыкантов в Европе, где не принимают "Спутник V" и другие российские вакцины. Главная проблема сегодня – это не въезд и не сама организация гастролей, а соблюдение карантина", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда могут возобновиться полноценные культурные обмены.По его словам, российские творческие коллективы не могут позволить себе выдержать двухнедельный карантин."Сейчас мы готовим выезд делегации на выставку коллекции Морозова в Париже, которая должна открыться 20 числа. Одна из проблем – освободить музейных работников от карантина, потому что Франция не принимает нашу вакцину. Ко мне обратились и артисты "Гоголь-центра", которые готовятся к поездке в Германию и во Францию с аналогичными проблемами", - отметил Швыдкой.

https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил швыдкой, гоголь-центр, шоу-бизнес, новости культуры, театр