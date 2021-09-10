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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/gastroli-1749489390.html
Швыдкой: Карантин мешает возобновлению международного культурного обмена
Швыдкой: Карантин мешает возобновлению международного культурного обмена - РИА Новости, 10.09.2021
Швыдкой: Карантин мешает возобновлению международного культурного обмена
Международные культурные обмены смогут полностью возобновиться не раньше 2022 года, сейчас основная проблема заключается в соблюдении карантинов, которые... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:58
2021-09-10T12:58
культура
михаил швыдкой
гоголь-центр
шоу-бизнес
новости культуры
театр
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международные культурные обмены смогут полностью возобновиться не раньше 2022 года, сейчас основная проблема заключается в соблюдении карантинов, которые артисты не могут себе позволить из-за плотного графика, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Я боюсь, что это будет не скоро. Это будет, в лучшем случае, в следующем году, потому что сегодня огромная проблема организовать, скажем, зарубежные гастроли российских театров, музыкантов в Европе, где не принимают "Спутник V" и другие российские вакцины. Главная проблема сегодня – это не въезд и не сама организация гастролей, а соблюдение карантина", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда могут возобновиться полноценные культурные обмены.По его словам, российские творческие коллективы не могут позволить себе выдержать двухнедельный карантин."Сейчас мы готовим выезд делегации на выставку коллекции Морозова в Париже, которая должна открыться 20 числа. Одна из проблем – освободить музейных работников от карантина, потому что Франция не принимает нашу вакцину. Ко мне обратились и артисты "Гоголь-центра", которые готовятся к поездке в Германию и во Францию с аналогичными проблемами", - отметил Швыдкой.
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михаил швыдкой, гоголь-центр, шоу-бизнес, новости культуры, театр
12:58 10.09.2021
 
Швыдкой: Карантин мешает возобновлению международного культурного обмена

Швыдкой: Международные культурные обмены полностью возобновятся не раньше 2022 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международные культурные обмены смогут полностью возобновиться не раньше 2022 года, сейчас основная проблема заключается в соблюдении карантинов, которые артисты не могут себе позволить из-за плотного графика, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Я боюсь, что это будет не скоро. Это будет, в лучшем случае, в следующем году, потому что сегодня огромная проблема организовать, скажем, зарубежные гастроли российских театров, музыкантов в Европе, где не принимают "Спутник V" и другие российские вакцины. Главная проблема сегодня – это не въезд и не сама организация гастролей, а соблюдение карантина", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда могут возобновиться полноценные культурные обмены.
По его словам, российские творческие коллективы не могут позволить себе выдержать двухнедельный карантин.
"Сейчас мы готовим выезд делегации на выставку коллекции Морозова в Париже, которая должна открыться 20 числа. Одна из проблем – освободить музейных работников от карантина, потому что Франция не принимает нашу вакцину. Ко мне обратились и артисты "Гоголь-центра", которые готовятся к поездке в Германию и во Францию с аналогичными проблемами", - отметил Швыдкой.
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