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"ФосАгро" закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом $500 млн
"ФосАгро" закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом $500 млн - РИА Новости, 10.09.2021
"ФосАгро" закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом $500 млн
Компания ФосАгро закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов сроком на 7 лет по ставке купона в 2,6% годовых на Euronext Dublin,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:46
2021-09-10T16:46
новости компаний - экономика
фосагро
россия
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Компания ФосАгро закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов сроком на 7 лет по ставке купона в 2,6% годовых на Euronext Dublin, установив новый ориентир для российских частных корпоративных заемщиков с аналогичным сроком погашения, сообщает пресс-служба компании.В четверг в рамках сделки был проведен прайсинг; расчеты планируется завершить 16 сентября."Мы рады, что в очередной раз рынок продемонстрировал интерес к выпуску облигаций ФосАгро. Мы провели успешный прайсинг и закрыли книгу заявок по рекордно низкой ставке. Значительный спрос инвесторов со всего мира подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности корпоративного долга ФосАгро и надежности Компании. Эффективная и гибкая бизнес-модель, выбранная стратегия развития, а также наша инвестиционная история – важные факторы для привлечения финансирования на международных рынках капитала. Мы планируем направить привлеченные от размещения средства на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне", - цитирует пресс-служба генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева.Председатель совета директоров ПАО"ФосАгро" Ксавье Роле, возглавлявший Лондонскую фондовую биржу в период с 2009 по 2017 гг., отметил высокий интерес инвесторов к облигациям компании.В рамках формирования книги заявок спрос на еврооблигации компании существенно превысил планируемый объём размещения.Ожидается, что предполагаемому выпуску еврооблигаций ФосАгро будут присвоены рейтинги "BBB-" от Standard &amp; Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании, отмечает пресс-служба Фосагро.Совместными организаторами выпуска выступили BofA Securities, Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, RBI, Renaissance Capital, SberCIB, UniСredit и VTB Capital.
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новости компаний - экономика, фосагро, россия
16:46 10.09.2021
 

"ФосАгро" закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом $500 млн

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Компания ФосАгро закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов сроком на 7 лет по ставке купона в 2,6% годовых на Euronext Dublin, установив новый ориентир для российских частных корпоративных заемщиков с аналогичным сроком погашения, сообщает пресс-служба компании.
В четверг в рамках сделки был проведен прайсинг; расчеты планируется завершить 16 сентября.
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"Мы рады, что в очередной раз рынок продемонстрировал интерес к выпуску облигаций ФосАгро. Мы провели успешный прайсинг и закрыли книгу заявок по рекордно низкой ставке. Значительный спрос инвесторов со всего мира подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности корпоративного долга ФосАгро и надежности Компании. Эффективная и гибкая бизнес-модель, выбранная стратегия развития, а также наша инвестиционная история – важные факторы для привлечения финансирования на международных рынках капитала. Мы планируем направить привлеченные от размещения средства на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне", - цитирует пресс-служба генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева.
Председатель совета директоров ПАО"ФосАгро" Ксавье Роле, возглавлявший Лондонскую фондовую биржу в период с 2009 по 2017 гг., отметил высокий интерес инвесторов к облигациям компании.
"Мы очень рады сообщить, что рост прибыли и финансовая стабильность компании, обусловленные высоким спросом на экоэффективные удобрения ФосАгро, свободные от опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, вызвали большой спрос на выпуск еврооблигаций со стороны широкого круга российских и международных инвесторов", - сказал он.
В рамках формирования книги заявок спрос на еврооблигации компании существенно превысил планируемый объём размещения.
Ожидается, что предполагаемому выпуску еврооблигаций ФосАгро будут присвоены рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании, отмечает пресс-служба Фосагро.
Совместными организаторами выпуска выступили BofA Securities, Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, RBI, Renaissance Capital, SberCIB, UniСredit и VTB Capital.
 
Новости компаний - ЭкономикаФосАгроРоссия
 
 
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