Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/donbass-1749509668.html
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.09.2021
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли в Горловке электроподстанцию, снабжающую целый район, свет подается жителям по резервной схеме, сообщили в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:20
2021-09-10T13:20
в мире
горловка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728937105_0:194:1280:914_1920x0_80_0_0_2cad475b81cd3bb320b3bf637cf8b2e8.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в Горловке электроподстанцию, снабжающую целый район, свет подается жителям по резервной схеме, сообщили в пятницу в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ДНР сообщили, что в четверг украинские силовики обстреляли электроподстанцию на западной окраине поселка, без света остались тысяча абонентов поселка Старомихайловка, частично обесточена шахта имени Челюскинцев."Около 04.00 (совпадает с мск) под прицельный огонь вооруженных формирований Украины попала подстанция "Доломит" в Горловке. Крупный энергетический объект, который питает целый район города, серьезно поврежден: пробиты радиаторы силового трансформатора, осколками посечена подвесная изоляция трансформатора №1", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.По информации ведомства, электроэнергия на поселок подается по резервной схеме. Для восстановления подстанции необходимы дополнительные гарантии безопасности от украинских силовиков.
https://ria.ru/20210909/donbass-1749292177.html
https://ria.ru/20210909/donbass-1749283368.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728937105_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aa2d89b246410b2f73f8f0f84fb922cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:20 10.09.2021
 
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР

Минугля ДНР: в Горловке после обстрела украинских силовиков повреждена электроподстанция

© РИА НовостиОкраины Горловки и Донецка после обстрела
Окраины Горловки и Донецка после обстрела
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в Горловке электроподстанцию, снабжающую целый район, свет подается жителям по резервной схеме, сообщили в пятницу в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в четверг украинские силовики обстреляли электроподстанцию на западной окраине поселка, без света остались тысяча абонентов поселка Старомихайловка, частично обесточена шахта имени Челюскинцев.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 09:48
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
"Около 04.00 (совпадает с мск) под прицельный огонь вооруженных формирований Украины попала подстанция "Доломит" в Горловке. Крупный энергетический объект, который питает целый район города, серьезно поврежден: пробиты радиаторы силового трансформатора, осколками посечена подвесная изоляция трансформатора №1", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.
По информации ведомства, электроэнергия на поселок подается по резервной схеме. Для восстановления подстанции необходимы дополнительные гарантии безопасности от украинских силовиков.
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 08:09
В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
02:21В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
Лента новостейМолния