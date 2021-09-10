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Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.09.2021
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли в Горловке электроподстанцию, снабжающую целый район, свет подается жителям по резервной схеме, сообщили в пятницу в пресс-службе РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:20
2021-09-10T13:20
2021-09-10T13:20
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горловка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в Горловке электроподстанцию, снабжающую целый район, свет подается жителям по резервной схеме, сообщили в пятницу в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ДНР сообщили, что в четверг украинские силовики обстреляли электроподстанцию на западной окраине поселка, без света остались тысяча абонентов поселка Старомихайловка, частично обесточена шахта имени Челюскинцев."Около 04.00 (совпадает с мск) под прицельный огонь вооруженных формирований Украины попала подстанция "Доломит" в Горловке. Крупный энергетический объект, который питает целый район города, серьезно поврежден: пробиты радиаторы силового трансформатора, осколками посечена подвесная изоляция трансформатора №1", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.По информации ведомства, электроэнергия на поселок подается по резервной схеме. Для восстановления подстанции необходимы дополнительные гарантии безопасности от украинских силовиков.
https://ria.ru/20210909/donbass-1749292177.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики обстреляли электроподстанцию в Горловке, заявили в ДНР
Минугля ДНР: в Горловке после обстрела украинских силовиков повреждена электроподстанция