Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210910/dominikana-1749550412.html
"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану
"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану - РИА Новости, 10.09.2021
"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября начнет летать из Москвы в Доминикану, сообщает перевозчик. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:01
2021-09-10T16:42
доминикана
airbus a350
аэрофлот
новости - туризм
туристы
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745503557_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8b0acbfee9b8c322ff7066417ef331d5.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября начнет летать из Москвы в Доминикану, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов в Пунта-Кану (Доминикана). Полёты по новому направлению в маршрутной сети авиакомпании начнутся 1 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться на самолёте Airbus A350-900 три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям.Регулярное авиасообщение с Доминиканой на данный момент уже разрешено. До пандемии коронавируса авиакомпания не летала по этому направлению.
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/aeroflot-1748058136.html
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745503557_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_82c12a6e4d5ea8b0caae736faae163bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
доминикана, airbus a350, аэрофлот, новости - туризм, туристы, туризм
16:01 10.09.2021 (обновлено: 16:42 10.09.2021)
 

"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану

© Pixabay / LuidmilaKotПляж в Доминикане
Пляж в Доминикане - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Pixabay / LuidmilaKot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября начнет летать из Москвы в Доминикану, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов в Пунта-Кану (Доминикана). Полёты по новому направлению в маршрутной сети авиакомпании начнутся 1 октября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться на самолёте Airbus A350-900 три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям.
Регулярное авиасообщение с Доминиканой на данный момент уже разрешено. До пандемии коронавируса авиакомпания не летала по этому направлению.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 18:41В мире
"Аэрофлот" начал продажу билетов на два египетских курорта
 
ТуризмДоминиканаAirbus A350АэрофлотНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
02:21В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
Лента новостейМолния