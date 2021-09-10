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"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану

"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану - РИА Новости, 10.09.2021

"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября начнет летать из Москвы в Доминикану, сообщает перевозчик. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:01

2021-09-10T16:01

2021-09-10T16:42

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с октября начнет летать из Москвы в Доминикану, сообщает перевозчик."Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов в Пунта-Кану (Доминикана). Полёты по новому направлению в маршрутной сети авиакомпании начнутся 1 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться на самолёте Airbus A350-900 три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям.Регулярное авиасообщение с Доминиканой на данный момент уже разрешено. До пандемии коронавируса авиакомпания не летала по этому направлению.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/aeroflot-1748058136.html

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доминикана, airbus a350, аэрофлот, новости - туризм, туристы, туризм