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РВИО опубликовало архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
РВИО опубликовало архивные документы о Смоленском сражении 1941 года - РИА Новости, 10.09.2021
РВИО опубликовало архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, в котором... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T02:17
2021-09-10T05:31
москва
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, в котором Красная армия сорвала сроки наступления гитлеровских войск на Москву.Материалы будут размещены 10 сентября на портале История.РФ. Подборка включает рассекреченные карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения."Эти документы заинтересуют и ученых исследователей, и широкую аудиторию людей, интересующихся историей Великой Отечественной войны. Документы раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боев и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной армии преградили путь германской группе армий "Центр" на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей", - сказал Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО.По его словам, вечной и неувядающей славой в ходе Смоленского сражения 10 июля – 10 сентября 1941 года покрыли себя солдаты и командиры 16-й, 19-й и 21-й армий, бойцы истребительных батальонов. Именно в ходе Смоленского сражения впервые против врага применили реактивные минометы БМ-13 "Катюша" из состава первой отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии под командованием капитана Ивана Флерова."Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к истории Смоленского сражения 1941 года. Мы выражаем глубокую благодарность руководству и сотрудникам Центрального архива Минобороны РФ, которые оказывают нам всемерную поддержку", - добавил Мягков.
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москва, российское военно-историческое общество (рвио), россия
02:17 10.09.2021 (обновлено: 05:31 10.09.2021)
 
РВИО опубликовало архивные документы о Смоленском сражении 1941 года

РВИО опубликовало документы Центрального архива Минобороны о Смоленском сражении 1941 года

© ЦАМО РФ Схема решения Главнокомандующего генерала армии Г. Жукова по окружению и разгрому немцев, обороняющих Ельнинский плацдарм.
 Схема решения Главнокомандующего генерала армии Г. Жукова по окружению и разгрому немцев, обороняющих Ельнинский плацдарм.
© ЦАМО РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, в котором Красная армия сорвала сроки наступления гитлеровских войск на Москву.
Материалы будут размещены 10 сентября на портале История.РФ. Подборка включает рассекреченные карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения.
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
1 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
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Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
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© ЦАМО РФ
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
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Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
5 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
6 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
7 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
© ЦАМО РФАрхивные документы о Смоленском сражении 1941 года
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
8 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
1 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
2 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
3 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
4 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
5 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
6 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
7 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ
8 из 8
Архивные документы о Смоленском сражении 1941 года
© ЦАМО РФ

"Эти документы заинтересуют и ученых исследователей, и широкую аудиторию людей, интересующихся историей Великой Отечественной войны. Документы раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боев и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной армии преградили путь германской группе армий "Центр" на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей", - сказал Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО.

"Эти документы заинтересуют и ученых исследователей, и широкую аудиторию людей, интересующихся историей Великой Отечественной войны. Документы раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боев и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной армии преградили путь германской группе армий "Центр" на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей", - сказал Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО.
По его словам, вечной и неувядающей славой в ходе Смоленского сражения 10 июля – 10 сентября 1941 года покрыли себя солдаты и командиры 16-й, 19-й и 21-й армий, бойцы истребительных батальонов. Именно в ходе Смоленского сражения впервые против врага применили реактивные минометы БМ-13 "Катюша" из состава первой отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии под командованием капитана Ивана Флерова.
"Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к истории Смоленского сражения 1941 года. Мы выражаем глубокую благодарность руководству и сотрудникам Центрального архива Минобороны РФ, которые оказывают нам всемерную поддержку", - добавил Мягков.
Смоленское сражение и крах плана Барбаросса
30 апреля 2020, 12:4575 лет Победы - Радио Sputnik
Смоленское сражение и крах плана "Барбаросса"
 
МоскваРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Россия
 
 
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