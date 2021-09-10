https://ria.ru/20210910/dokumenty-1749446939.html

РВИО опубликовало архивные документы о Смоленском сражении 1941 года

РВИО опубликовало архивные документы о Смоленском сражении 1941 года - РИА Новости, 10.09.2021

РВИО опубликовало архивные документы о Смоленском сражении 1941 года

Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, в котором... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T02:17

2021-09-10T02:17

2021-09-10T05:31

москва

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российское военно-историческое общество публикует документы Центрального архива Министерства обороны, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, в котором Красная армия сорвала сроки наступления гитлеровских войск на Москву.Материалы будут размещены 10 сентября на портале История.РФ. Подборка включает рассекреченные карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политдонесения."Эти документы заинтересуют и ученых исследователей, и широкую аудиторию людей, интересующихся историей Великой Отечественной войны. Документы раскрывают ту крайнюю степень ожесточенности боев и самоотверженности, с которой солдаты и командиры Красной армии преградили путь германской группе армий "Центр" на территории Смоленщины и ряда соседних с ней областей", - сказал Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приводит пресс-служба РВИО.По его словам, вечной и неувядающей славой в ходе Смоленского сражения 10 июля – 10 сентября 1941 года покрыли себя солдаты и командиры 16-й, 19-й и 21-й армий, бойцы истребительных батальонов. Именно в ходе Смоленского сражения впервые против врага применили реактивные минометы БМ-13 "Катюша" из состава первой отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии под командованием капитана Ивана Флерова."Специалистами РВИО проведена большая работа по отбору документов, относящихся к истории Смоленского сражения 1941 года. Мы выражаем глубокую благодарность руководству и сотрудникам Центрального архива Минобороны РФ, которые оказывают нам всемерную поддержку", - добавил Мягков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200430/1570800050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, российское военно-историческое общество (рвио), россия