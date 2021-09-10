https://ria.ru/20210910/dogovorennosti-1749493222.html

Николай Межевич: договоренности России и Белоруссии по газу взаимовыгодны

Николай Межевич: договоренности России и Белоруссии по газу взаимовыгодны - РИА Новости, 10.09.2021

Николай Межевич: договоренности России и Белоруссии по газу взаимовыгодны

Договоренности России и Белоруссии по газу дают взаимовыгодные преференции, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:17

2021-09-10T12:17

2021-09-10T12:17

союзное государство

белоруссия

владимир путин

газпром

александр лукашенко

газпром трансгаз беларусь

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Договоренности России и Белоруссии по газу дают взаимовыгодные преференции, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.По итогам российско-белорусских переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, а до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии."Стратегические партнерские отношения не предполагают разделение кошелька на две равные половины, всегда кто-то получает преференции в одном вопросе. Россия – страна, которая добывает газ, сама себя и много кого еще им снабжает. Мы, конечно, идем Белоруссии навстречу. Причем не Александру Лукашенко и его семье, а 9,5 миллиона белорусов", - сказал РИА Новости эксперт.Аналитик считает неправильным снабжать союзника России – Белоруссию по цене, к примеру, как для Австрии или европейского государства, входящего в НАТО, которые платят за газ в разы больше.Говоря о перспективах создания единого рынка газа Союзного государства, эксперт отметил, что "все будет зависеть от договороспособности двух сторон и от мирового контекста". "Мы же понимаем, что российско-белорусскую интеграцию подтолкнули действия коллективного Запада", - указал Межевич.В целом, все, что касается договоренностей по энергоносителям, по мнению аналитика, "это определенные преференции белорусской стороне". "Но небольшие преференции, которые мы делаем Белоруссии, окупаются выгодами укрупнения рынка, единой промышленной политики и нашей безопасностью на западных рубежах", - заключил политолог.Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена российского природного газа для Белоруссии в прошлом году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, в этом году - 128,5 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210910/zharikhin-1749491033.html

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белоруссия, владимир путин, газпром, александр лукашенко, газпром трансгаз беларусь, россия