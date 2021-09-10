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https://ria.ru/20210910/dogovorennosti-1749480643.html
Лукашенко назвал договоренности с Россией очень серьезными
Лукашенко назвал договоренности с Россией очень серьезными - РИА Новости, 10.09.2021
Лукашенко назвал договоренности с Россией очень серьезными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал договоренности с Россией серьезными, по его словам, таких шагов, как за три года подготовки и выдачи союзных... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:21
2021-09-10T11:54
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
россия
политика
минск
москва
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал договоренности с Россией серьезными, по его словам, таких шагов, как за три года подготовки и выдачи союзных программ, РФ и Белоруссия еще не принимали.В четверг в Москве у Лукашенко состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.По словам белорусского лидера, очень важное место во время переговоров заняли вопросы обеспечения безопасности."Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. И международная обстановка к этому подталкивает: поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поэтому роль органов следствия, предварительного дознания очень возрастает. Будем работать вместе, на нас вы всегда можете рассчитывать", - заверил президент.Говоря о взаимодействии следственных органов Белоруссии и России, глава государства отметил налаженный обмен опытом. "Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html
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белоруссия, александр лукашенко, россия, политика, минск, москва, владимир путин
11:21 10.09.2021 (обновлено: 11:54 10.09.2021)
 
Лукашенко назвал договоренности с Россией очень серьезными

Лукашенко о договоренностях с Россией: таких шагов мы еще не предпринимали

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал договоренности с Россией серьезными, по его словам, таких шагов, как за три года подготовки и выдачи союзных программ, РФ и Белоруссия еще не принимали.
В четверг в Москве у Лукашенко состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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"Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ", - заявил Лукашенко в пятницу на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
По словам белорусского лидера, очень важное место во время переговоров заняли вопросы обеспечения безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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"Все время следственные органы у нас были в теме. Мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей. И международная обстановка к этому подталкивает: поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поэтому роль органов следствия, предварительного дознания очень возрастает. Будем работать вместе, на нас вы всегда можете рассчитывать", - заверил президент.
Говоря о взаимодействии следственных органов Белоруссии и России, глава государства отметил налаженный обмен опытом. "Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия", - добавил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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