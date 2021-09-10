https://ria.ru/20210910/davlenie-1749448667.html

В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов

В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов - РИА Новости, 10.09.2021

В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов

США возмущены сообщениями о давлении на сотрудников ООН в Афганистане со стороны талибов, заявил на заседании Совбеза ООН сотрудник американского постпредства... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T03:45

2021-09-10T03:45

2021-09-10T03:45

в мире

сша

оон

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афганистан

совет безопасности оон

мохаммад хасан ахунд

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ООН, 10 сен – РИА Новости. США возмущены сообщениями о давлении на сотрудников ООН в Афганистане со стороны талибов, заявил на заседании Совбеза ООН сотрудник американского постпредства Джеффри Делаурентис.По его словам, США призывают руководство "Талибана"* обеспечить, чтобы члены движения на всех уровнях соблюдали свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и принимали все меры для обеспечения независимости и нейтралитета ООН. "Мы изучаем дополнительные способы усиления защиты сотрудников Миссии по содействию в Афганистане (МООНСА) и их семей. Их безопасность и защищенность остаются главным и общим приоритетом для государств-членов и наших партнеров по ООН", - указал дипломат."Если новое афганское правительство выполнит свои обязательства, принесет большую стабильность в страну и регион, продемонстрирует реальную вовлеченность и защитит достижения последних двух десятилетий, мы будем работать с ним. Но мы не будем делать это только на основе доверия. "Талибан"* добивается международной легитимности и поддержки. Наша идея проста: любую легитимность и поддержку необходимо заслужить", - заключил Делаурентис.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/pravitelstvo-1749085910.html

https://ria.ru/20210910/priznanie-1749444514.html

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, мохаммад хасан ахунд