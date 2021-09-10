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В России снизилось число желающих вступить в брак, заявили социологи
В России снизилось число желающих вступить в брак, заявили социологи - РИА Новости, 10.09.2021
В России снизилось число желающих вступить в брак, заявили социологи
Число желающих вступить в брак за последние четыре года уменьшилось на 7 процентных пункта, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:09
2021-09-10T13:09
общество
вциом
кирилл родин
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число желающих вступить в брак за последние четыре года уменьшилось на 7 процентных пункта, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Как отметил специалист ВЦИОМ, такое падение не может быть связано с погрешностью, а служит доказательством того, что институт семьи за последние годы претерпел серьезные изменения."Нужно отметить, что традиционные роли в семье, как и ее значение для граждан нашей страны, меняются. Семья сейчас находится в периоде трансформации, из-за этого и такие показатели. Женщины в семьях перестают быть исключительно матерями, а мужчины – защитниками. Но изменения происходят непропорционально", – подчеркнул Родин на презентации доклада "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".В доказательство он привел результаты исследования, согласно которым 85% россиян считают, что в ведении домашнего хозяйства женщины и мужчины должны принимать равное участие. Этого мнения придерживаются 81% мужчин и 89% женщин. В то же время, основным кормильцем, по мнению россиян, все еще остается мужчина. Такого мнения придерживаются 59% опрошенных. Равноправия в этом вопросе придерживаются 35% опрошенных. Лишь 1% считает, что женщина может быть единоличным кормильцем семьи.Кроме того, на мужчине остаются и обязанности по защите семьи. 68% респондентов считают, что служба в армии, обязательная для всех мужчин в России, должна оставаться исключительно их задачей. Равноправия в этом вопросе хотят 27% опрошенных.Отвечая на вопрос об обязанностях "настоящей женщины", подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне чаще всего выбирали следующие варианты ответа: должна беречь семейный очаг (32%), заниматься детьми (21%), быть хозяйкой (17%), быть заботливой (10%), любить и заботиться о муже (6%), быть матерью (6%).Опросы ВЦИОМ проводились 14 февраля, 18 мая, 25 июня и 3 июля 2021 года. В опросах принимали участие по 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Тип опроса – форматизированное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Погрешность – не более 2,5%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210803/brak-1744145428.html
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общество, вциом, кирилл родин, россия
13:09 10.09.2021
 
В России снизилось число желающих вступить в брак, заявили социологи

Исследование ВЦИОМ: в России снизилось число желающих вступить в брак

© Fotolia / TaniaLerroСвадебные кольца
Свадебные кольца - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Fotolia / TaniaLerro
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число желающих вступить в брак за последние четыре года уменьшилось на 7 процентных пункта, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Как отметил специалист ВЦИОМ, такое падение не может быть связано с погрешностью, а служит доказательством того, что институт семьи за последние годы претерпел серьезные изменения.
"Нужно отметить, что традиционные роли в семье, как и ее значение для граждан нашей страны, меняются. Семья сейчас находится в периоде трансформации, из-за этого и такие показатели. Женщины в семьях перестают быть исключительно матерями, а мужчины – защитниками. Но изменения происходят непропорционально", – подчеркнул Родин на презентации доклада "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы?", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".
В доказательство он привел результаты исследования, согласно которым 85% россиян считают, что в ведении домашнего хозяйства женщины и мужчины должны принимать равное участие. Этого мнения придерживаются 81% мужчин и 89% женщин. В то же время, основным кормильцем, по мнению россиян, все еще остается мужчина. Такого мнения придерживаются 59% опрошенных. Равноправия в этом вопросе придерживаются 35% опрошенных. Лишь 1% считает, что женщина может быть единоличным кормильцем семьи.
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Кроме того, на мужчине остаются и обязанности по защите семьи. 68% респондентов считают, что служба в армии, обязательная для всех мужчин в России, должна оставаться исключительно их задачей. Равноправия в этом вопросе хотят 27% опрошенных.
Отвечая на вопрос об обязанностях "настоящей женщины", подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне чаще всего выбирали следующие варианты ответа: должна беречь семейный очаг (32%), заниматься детьми (21%), быть хозяйкой (17%), быть заботливой (10%), любить и заботиться о муже (6%), быть матерью (6%).
Опросы ВЦИОМ проводились 14 февраля, 18 мая, 25 июня и 3 июля 2021 года. В опросах принимали участие по 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Тип опроса – форматизированное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Погрешность – не более 2,5%.
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