https://ria.ru/20210910/biblioteka-1749570352.html

В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения

В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения - РИА Новости, 10.09.2021

В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения

Модельная многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура", открылась в пятницу врайцентре Жердевка Тамбовской области, сообщил РИА... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:36

2021-09-10T17:36

2021-09-10T17:37

тамбовская область

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 10 сен — РИА Новости. Модельная многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура", открылась в пятницу врайцентре Жердевка Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет особое внимание развитию сферы культуры в сельских территориях и райцентрах, и появление сети модульных библиотек считает стимулом для активизации общественной жизни в территориях региона."Новые библиотеки являются не только основным источником качественной информации, но и настоящими культурными центрами, куда можно прийти всей семьей, интересно провести свободное время, реализовать творческий потенциал", - приводит пресс-служба слова Никитина.Ранее по нацпроекту "Культура" в Тамбовской области были созданы 4 модельные библиотеки нового поколения, еще пять появятся в этом году.

https://ria.ru/20210824/zhiteli-1747106812.html

тамбовская область

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тамбовская область, александр никитин