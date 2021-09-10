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Тамбовская область
https://ria.ru/20210910/biblioteka-1749570352.html
В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения
В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения - РИА Новости, 10.09.2021
В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения
Модельная многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура", открылась в пятницу врайцентре Жердевка Тамбовской области, сообщил РИА... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:36
2021-09-10T17:37
тамбовская область
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 10 сен — РИА Новости. Модельная многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура", открылась в пятницу врайцентре Жердевка Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет особое внимание развитию сферы культуры в сельских территориях и райцентрах, и появление сети модульных библиотек считает стимулом для активизации общественной жизни в территориях региона."Новые библиотеки являются не только основным источником качественной информации, но и настоящими культурными центрами, куда можно прийти всей семьей, интересно провести свободное время, реализовать творческий потенциал", - приводит пресс-служба слова Никитина.Ранее по нацпроекту "Культура" в Тамбовской области были созданы 4 модельные библиотеки нового поколения, еще пять появятся в этом году.
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тамбовская область, александр никитин
17:36 10.09.2021 (обновлено: 17:37 10.09.2021)
 

В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиМногофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в райцентре Жердевка Тамбовской области
Многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта Культура в райцентре Жердевка Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 10 сен — РИА Новости. Модельная многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура", открылась в пятницу врайцентре Жердевка Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В современном мире традиционные функции библиотек отходят на второй план, оставаться востребованными библиотекам помогает федеральный проект "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Жердевская библиотека получила на модернизацию федеральный грант в размере 5 миллионов рублей. Современное и красивое пространство здания может трансформироваться для проведения массовых мероприятий, досуга, обучающей деятельности. В библиотеке установлена компьютерная и мультимедийная техника, оборудование для реализации творческих проектов детей и подростков в сфере 3D-конструирования, робототехники, мультипликационной анимации и естественных наук. Библиотека значительно обновила фонд литературы, получено 1720 экземпляров книг. Особое внимание уделено созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет особое внимание развитию сферы культуры в сельских территориях и райцентрах, и появление сети модульных библиотек считает стимулом для активизации общественной жизни в территориях региона.
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиМногофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в райцентре Жердевка Тамбовской области
Многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта Культура в райцентре Жердевка Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в райцентре Жердевка Тамбовской области
"Новые библиотеки являются не только основным источником качественной информации, но и настоящими культурными центрами, куда можно прийти всей семьей, интересно провести свободное время, реализовать творческий потенциал", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Ранее по нацпроекту "Культура" в Тамбовской области были созданы 4 модельные библиотеки нового поколения, еще пять появятся в этом году.
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