17:36 10.09.2021 (обновлено: 17:37 10.09.2021)
В Тамбовской области открыли еще одну библиотеку нового поколения
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиМногофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в райцентре Жердевка Тамбовской области
ТАМБОВ, 10 сен — РИА Новости. Модельная многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура", открылась в пятницу врайцентре Жердевка Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В современном мире традиционные функции библиотек отходят на второй план, оставаться востребованными библиотекам помогает федеральный проект "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Жердевская библиотека получила на модернизацию федеральный грант в размере 5 миллионов рублей. Современное и красивое пространство здания может трансформироваться для проведения массовых мероприятий, досуга, обучающей деятельности. В библиотеке установлена компьютерная и мультимедийная техника, оборудование для реализации творческих проектов детей и подростков в сфере 3D-конструирования, робототехники, мультипликационной анимации и естественных наук. Библиотека значительно обновила фонд литературы, получено 1720 экземпляров книг. Особое внимание уделено созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет особое внимание развитию сферы культуры в сельских территориях и райцентрах, и появление сети модульных библиотек считает стимулом для активизации общественной жизни в территориях региона.
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиМногофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в райцентре Жердевка Тамбовской области
Многофункциональная библиотека, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в райцентре Жердевка Тамбовской области
"Новые библиотеки являются не только основным источником качественной информации, но и настоящими культурными центрами, куда можно прийти всей семьей, интересно провести свободное время, реализовать творческий потенциал", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Ранее по нацпроекту "Культура" в Тамбовской области были созданы 4 модельные библиотеки нового поколения, еще пять появятся в этом году.