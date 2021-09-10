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Союзное государство
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Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг с Белоруссией
Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг с Белоруссией - РИА Новости, 10.09.2021
Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг с Белоруссией
Необходимо максимально снизить тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:22
2021-09-10T13:22
союзное государство
экономика
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
михаил мишустин
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Необходимо максимально снизить тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Считаем, что нужно унифицировать законодательство в области и почтовой связи, и постоянной инфраструктуры коммуникационных сетей, максимально сократить расходы на роуминг в Союзном государстве", - сказал Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, создание объединенного рынка газа.
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экономика, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, михаил мишустин, россия
13:22 10.09.2021
 
Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг с Белоруссией

Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг в Союзном государстве

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Московском финансовом форуме
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Необходимо максимально снизить тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Считаем, что нужно унифицировать законодательство в области и почтовой связи, и постоянной инфраструктуры коммуникационных сетей, максимально сократить расходы на роуминг в Союзном государстве", - сказал Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 21:33Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Путин заявил, что согласованы все 28 программ по Союзному государству
В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, создание объединенного рынка газа.
 
Союзное государствоЭкономикаБелоруссияМоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМихаил МишустинРоссия
 
 
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