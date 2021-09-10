https://ria.ru/20210910/belorussiya-1749510435.html

Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг с Белоруссией

Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг с Белоруссией - РИА Новости, 10.09.2021

Мишустин призвал максимально снизить тарифы на роуминг с Белоруссией

Необходимо максимально снизить тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:22

2021-09-10T13:22

2021-09-10T13:22

союзное государство

экономика

белоруссия

москва

владимир путин

александр лукашенко

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749161858_0:795:2048:1947_1920x0_80_0_0_9d35ba4e4e3b2242d1fbafd88e933048.jpg

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Необходимо максимально снизить тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Считаем, что нужно унифицировать законодательство в области и почтовой связи, и постоянной инфраструктуры коммуникационных сетей, максимально сократить расходы на роуминг в Союзном государстве", - сказал Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, создание объединенного рынка газа.

https://ria.ru/20210909/soyuz-1749431105.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, михаил мишустин, россия