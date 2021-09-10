https://ria.ru/20210910/basketbol-1749511964.html

Дегтярев рассказал о модернизации объектов в Комсомольске-на-амуре

Дегтярев рассказал о модернизации объектов в Комсомольске-на-амуре - РИА Новости, 10.09.2021

Дегтярев рассказал о модернизации объектов в Комсомольске-на-амуре

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что для модернизации баскетбольной площадки в Комсомольске-на-амуре власти выделят 25 миллионов... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:31

2021-09-10T13:31

2021-09-10T13:31

хабаровский край

общество

комсомольск-на-амуре

вяземский

николаевский район

михаил дегтярев

россия

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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что для модернизации баскетбольной площадки в Комсомольске-на-амуре власти выделят 25 миллионов рублей, обновление завершится ко дню физкультурника в 2022 году.Глава региона в пятницу находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Он встретился с активистами, которые выступили с инициативой оборудования "народной" спортивной площадки в парке "Судостроитель"."Двадцать пять миллионов рублей выделим Комсомольску-на-Амуре, чтобы модернизировать площадку для баскетбола и экстремальных видов спорта и сделать скейт-парк. Речь идёт о парке "Судостроитель". Ко мне обратились молодые активисты, представители общественного совета города, мэрия. Это место притяжения для многих комсомольчан - сторонников активного образа жизни", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он добавил, что "в следующем году можно все будет сделать, и я ставлю задачу открыть новый скейт-парк в августе 2022 года, в день физкультурника".По информации правительства региона, врио губернатора дал общественникам свой телефон для оперативной связи."Все, что мы пишем от общественного совета, воспринимается. И самое главное, что не просто словами, а делами. Да, тяжело, да, денег не хватает, но в первую очередь делается то, что людям нужно", - отметил на встрече с врио губернатора в Доме молодежи председатель общественного совета Комсомольска Игорь Швецов.Кроме того, в детском доме №10 Комсомольска-на-Амуре строители приступили к капитальному ремонту кровли. Работы ведутся по поручению врио губернатора. В общей сложности в текущем году по инициативе главы региона на приведение в порядок крыш в учебных учреждениях предусмотрено 120 миллионов рублей."Ранее удавалось проводить только частичный ремонт кровли, что лишь временно решало наши проблемы. Крыша регулярно протекала во время дождя или сразу после него. Из-за этого оставались подтеки, что портило внешний вид здания, а также вызывало грибок и плесень на стенах", – рассказала директор учреждения Татьяна Маразанова.По договору ремонт кровли должен завершиться в конце декабря, но строители планируют закончить его на месяц раньше. Представители регионального минобрнауки контролируют ход работ. Поддержка образовательным учреждениям на приведение крыш в порядок оказывается двумя способами. Первый – это предоставление субсидий из краевой казны с софинансированием из местного бюджета в размере 30%. Второй – денежная помощь из бюджета региона при возникновении острой потребности. В детском доме №10 работы ведутся в рамках второго варианта поддержки, отметили в профильном ведомстве.Всего в текущем году планируется отремонтировать крыши десяти образовательных учреждений. Так, в селе Нижние Халбы Комсомольского района кровля местной школы уже приведена в надлежащее состояние. Строительные бригады продолжают работать в Вяземском, Амурском и Николаевском районах.

https://ria.ru/20210908/mashiny-1749133219.html

https://ria.ru/20210719/khabarovsk-1741825663.html

https://ria.ru/20210624/remont-1738380510.html

комсомольск-на-амуре

вяземский

николаевский район

россия

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общество, комсомольск-на-амуре, вяземский, николаевский район, михаил дегтярев, россия