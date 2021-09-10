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Экс-замглавы Барнаула осудили на девять лет колонии за взятки
Экс-замглавы Барнаула осудили на девять лет колонии за взятки - РИА Новости, 10.09.2021
Экс-замглавы Барнаула осудили на девять лет колонии за взятки
Бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:43
2021-09-10T08:43
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края."Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Демина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)…Демин осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 15,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Также чиновника на 4 года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления. При этом приговор не вступил в силу и может быть обжалован."Суд установил, что в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя акционерного общества специализированный застройщик "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежит администрации города Барнаула", - рассказали в прокуратуре.После чиновник и вновь назначенный руководитель потребовали у директора компании, возводящей многоквартирный дом по заказу компании "Барнаулкапстрой", незаконное вознаграждение."Взятка в размере 15 миллионов рублей должна была быть выплачена за беспрепятственное завершение строительства дома. После получения Деминым части взятки в размере 3,6 миллиона рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что бывшего руководителя "Барнаулкапстроя" уже наказали за эти махинации. Он получил 4 года колонии строгого режима.
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происшествия, барнаул, алтайский край
08:43 10.09.2021
 
Экс-замглавы Барнаула осудили на девять лет колонии за взятки

Бывшего замглавы Барнаула осудили на девять лет колонии строгого режима за взятки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина осудили на 9 лет колонии строгого режима и оштрафовали более чем на 15 миллионов рублей за взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
"Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Демина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)…Демин осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 15,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Также чиновника на 4 года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления. При этом приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
"Суд установил, что в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя акционерного общества специализированный застройщик "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежит администрации города Барнаула", - рассказали в прокуратуре.
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После чиновник и вновь назначенный руководитель потребовали у директора компании, возводящей многоквартирный дом по заказу компании "Барнаулкапстрой", незаконное вознаграждение.
"Взятка в размере 15 миллионов рублей должна была быть выплачена за беспрепятственное завершение строительства дома. После получения Деминым части взятки в размере 3,6 миллиона рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что бывшего руководителя "Барнаулкапстроя" уже наказали за эти махинации. Он получил 4 года колонии строгого режима.
 
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