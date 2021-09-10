08:09 10.09.2021 (обновлено: 08:46 10.09.2021)
Центробанк возложил функции временной администрации банка "Спутник" на АСВ
Центробанк возложил функции временной администрации самарского банка "Спутник" на АСВ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации самарского банка "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 09.09.2021 №ОД-1894 возложил с 10.09.2021 на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению коммерческим банком "Спутник" (публичное акционерное общество) (регистрационный № 1071, город Самара) сроком на шесть месяцев. ... Одновременно Банк России ... в соответствии со статьей 189.38 ... закона ... "О несостоятельности (банкротстве)" с 10 сентября 2021 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ "Спутник" ... сроком на три месяца", - говорится в сообщении.
Выплаты вкладчикам самарского КБ "Спутник", для которого ЦБ РФ ранее ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил временную администрацию, начнутся не позднее 24 сентября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Агентство начнет выплаты не позднее 24 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 августа, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 530 миллионов рублей.
По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ, уточняет регулятор.
КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в РФ, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР, отмечает ЦБ.