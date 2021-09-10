https://ria.ru/20210910/banki-1749455166.html

Центробанк возложил функции временной администрации банка "Спутник" на АСВ

Центробанк возложил функции временной администрации банка "Спутник" на АСВ - РИА Новости, 10.09.2021

Центробанк возложил функции временной администрации банка "Спутник" на АСВ

ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации самарского банка "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:09

2021-09-10T08:09

2021-09-10T08:46

экономика

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации самарского банка "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщает регулятор.Выплаты вкладчикам самарского КБ "Спутник", для которого ЦБ РФ ранее ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и назначил временную администрацию, начнутся не позднее 24 сентября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 августа, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 530 миллионов рублей.По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ, уточняет регулятор.КБ "Спутник" является единственной кредитной организацией в РФ, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР, отмечает ЦБ.

https://ria.ru/20210521/litsenziya-1733225885.html

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экономика, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), россия