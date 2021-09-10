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Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ
Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ - РИА Новости, 10.09.2021
Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ
Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ, сообщат пресс-служба банка. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:48
2021-09-10T12:48
2021-09-10T12:48
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ, сообщат пресс-служба банка.Запланированы концерты 12 и 13 сентября. В Большом зале выступят Владимир Юровский, Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский и другие. 12 сентября за пульт Концертного симфонического оркестра Московской консерватории встанет дирижер Владимир Юровский, возглавляющий Баварскую оперу в Мюнхене и Симфонический оркестр Берлинского радио. В программе прозвучат сочинения Гайдна, Прокофьева и Онеггера. 13 сентября на сцену Большого зала выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою Alma Mater с юбилеем.По словам профессора, ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Соколова, этот год ознаменован сразу несколькими значительными датами для Московской консерватории: исполнилось 155 лет со дня ее учреждения, 150 лет с момента обоснования консерватории по историческому адресу на Большой Никитской, 120-летний юбилей отметил наш прославленный Большой зал.Он выразил признательность партнерам из банка ВТБ за поддержку этих событий и помощь в организации яркой серии юбилейных мероприятий.
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости
. Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ
, сообщат пресс-служба банка.
Запланированы концерты 12 и 13 сентября. В Большом зале выступят Владимир Юровский, Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский и другие. 12 сентября за пульт Концертного симфонического оркестра Московской консерватории встанет дирижер Владимир Юровский, возглавляющий Баварскую оперу в Мюнхене и Симфонический оркестр Берлинского радио. В программе прозвучат сочинения Гайдна, Прокофьева и Онеггера. 13 сентября на сцену Большого зала выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою Alma Mater с юбилеем.
По словам профессора, ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Соколова, этот год ознаменован сразу несколькими значительными датами для Московской консерватории: исполнилось 155 лет со дня ее учреждения, 150 лет с момента обоснования консерватории по историческому адресу на Большой Никитской, 120-летний юбилей отметил наш прославленный Большой зал.
Он выразил признательность партнерам из банка ВТБ за поддержку этих событий и помощь в организации яркой серии юбилейных мероприятий.
"ВТБ поддержал серию юбилейных концертов Московской консерватории в рамках общебанковской программы “Культурная страна”, которая направлена на реализацию проектов по сохранению культурного наследия. В юбилейном гала-концерте принимают участие выдающиеся выпускники консерватории, многие из которых сегодня стали музыкантами с мировым именем. Уверены, что праздничная программа станет достойным подарком для всех ценителей классической музыки", — отметила старший вице-президент банка Наталья Кочнева.