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Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ
Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ - РИА Новости, 10.09.2021
Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ
Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ, сообщат пресс-служба банка. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:48
2021-09-10T12:48
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ, сообщат пресс-служба банка.Запланированы концерты 12 и 13 сентября. В Большом зале выступят Владимир Юровский, Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский и другие. 12 сентября за пульт Концертного симфонического оркестра Московской консерватории встанет дирижер Владимир Юровский, возглавляющий Баварскую оперу в Мюнхене и Симфонический оркестр Берлинского радио. В программе прозвучат сочинения Гайдна, Прокофьева и Онеггера. 13 сентября на сцену Большого зала выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою Alma Mater с юбилеем.По словам профессора, ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Соколова, этот год ознаменован сразу несколькими значительными датами для Московской консерватории: исполнилось 155 лет со дня ее учреждения, 150 лет с момента обоснования консерватории по историческому адресу на Большой Никитской, 120-летний юбилей отметил наш прославленный Большой зал.Он выразил признательность партнерам из банка ВТБ за поддержку этих событий и помощь в организации яркой серии юбилейных мероприятий.
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новости компаний - экономика, москва, втб
12:48 10.09.2021
 

Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ

© РИА Новости / Сергей ПятаковБольшой зал Московской консерватории
Большой зал Московской консерватории - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ, сообщат пресс-служба банка.
Запланированы концерты 12 и 13 сентября. В Большом зале выступят Владимир Юровский, Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский и другие. 12 сентября за пульт Концертного симфонического оркестра Московской консерватории встанет дирижер Владимир Юровский, возглавляющий Баварскую оперу в Мюнхене и Симфонический оркестр Берлинского радио. В программе прозвучат сочинения Гайдна, Прокофьева и Онеггера. 13 сентября на сцену Большого зала выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою Alma Mater с юбилеем.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 11:17
ВТБ ждет роста спроса на ипотеку до конца года
По словам профессора, ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Соколова, этот год ознаменован сразу несколькими значительными датами для Московской консерватории: исполнилось 155 лет со дня ее учреждения, 150 лет с момента обоснования консерватории по историческому адресу на Большой Никитской, 120-летний юбилей отметил наш прославленный Большой зал.
Он выразил признательность партнерам из банка ВТБ за поддержку этих событий и помощь в организации яркой серии юбилейных мероприятий.
"ВТБ поддержал серию юбилейных концертов Московской консерватории в рамках общебанковской программы “Культурная страна”, которая направлена на реализацию проектов по сохранению культурного наследия. В юбилейном гала-концерте принимают участие выдающиеся выпускники консерватории, многие из которых сегодня стали музыкантами с мировым именем. Уверены, что праздничная программа станет достойным подарком для всех ценителей классической музыки", — отметила старший вице-президент банка Наталья Кочнева.
 
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