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Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ

Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ - РИА Новости, 10.09.2021

Мероприятия к юбилею Московской консерватории пройдут при поддержке ВТБ

Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ, сообщат пресс-служба банка. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:48

2021-09-10T12:48

2021-09-10T12:48

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Серия мероприятий к юбилею Московской консерватории пройдет в Москве при поддержке ВТБ, сообщат пресс-служба банка.Запланированы концерты 12 и 13 сентября. В Большом зале выступят Владимир Юровский, Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Александр Князев, Николай Луганский, Никита Борисоглебский и другие. 12 сентября за пульт Концертного симфонического оркестра Московской консерватории встанет дирижер Владимир Юровский, возглавляющий Баварскую оперу в Мюнхене и Симфонический оркестр Берлинского радио. В программе прозвучат сочинения Гайдна, Прокофьева и Онеггера. 13 сентября на сцену Большого зала выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою Alma Mater с юбилеем.По словам профессора, ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Соколова, этот год ознаменован сразу несколькими значительными датами для Московской консерватории: исполнилось 155 лет со дня ее учреждения, 150 лет с момента обоснования консерватории по историческому адресу на Большой Никитской, 120-летний юбилей отметил наш прославленный Большой зал.Он выразил признательность партнерам из банка ВТБ за поддержку этих событий и помощь в организации яркой серии юбилейных мероприятий.

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