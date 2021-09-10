https://ria.ru/20210910/avstraliya-1749464484.html

Банк в Австралии сменил логотип для стимулирования вакцинации от COVID-19

Банк в Австралии сменил логотип для стимулирования вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021

Банк в Австралии сменил логотип для стимулирования вакцинации от COVID-19

Крупная австралийская финансовая организация National Australia Bank (NAB) использовала игру слов под предлогом стимулирования вакцинации от COVID-19 и поменяла РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:54

2021-09-10T09:54

2021-09-10T09:54

распространение коронавируса

в мире

сидней

канберра

новый южный уэльс

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупная австралийская финансовая организация National Australia Bank (NAB) использовала игру слов под предлогом стимулирования вакцинации от COVID-19 и поменяла себе логотип на JAB, что с английского можно перевести как "уколоться", говорится в опубликованном в пятницу сообщении банка.По его разъяснениям, видоизмененный логотип будет появляться в рекламе на ТВ, на рекламных щитах, стадионах и также онлайн.Само название банка останется прежним, видоизменен только его логотип.В настоящее время в Канберре, Сиднее и штате Новый Южный Уэльс действуют локдауны, границы соседних штатов закрыты для предотвращения распространения варианта "дельта" коронавируса. Власти Австралии заявили, что не отменят локдауны, пока 80% населения не будет привито полностью от COVID-19.Глава NAB Росс Макиван призвал накануне власти, выступая в парламенте, конкретизировать, какие свободы будут возвращены австралийцам после достижения цели вакцинации от коронавируса.Банк опубликовал отдельно его заявление, в котором выражена поддержка идеи вакцинации 80% населения Австралии."Бизнес у нас нуждается в ясности, чтобы планировать будущее", - подчеркнул Макиван.

https://ria.ru/20210909/vaktsinatsiya-1749306524.html

https://rsport.ria.ru/20210908/baasketbol-1749234774.html

сидней

канберра

новый южный уэльс

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в мире, сидней, канберра, новый южный уэльс, коронавирус covid-19