https://ria.ru/20210910/aviasoobschenie-1749477293.html
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября - РИА Новости, 10.09.2021
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:03
2021-09-10T11:03
2021-09-10T12:52
белоруссия
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией", - говорится в сообщении.Добавляется, что воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объёме.
https://ria.ru/20210603/aviasoobschenie-1735473796.html
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белоруссия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:03 10.09.2021 (обновлено: 12:52 10.09.2021)
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
Оперштаб: с 21 сентября Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией