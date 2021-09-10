https://ria.ru/20210910/aviasoobschenie-1749477293.html

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября - РИА Новости, 10.09.2021

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:03

2021-09-10T11:03

2021-09-10T12:52

белоруссия

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ba4c24938bd19f4ab588108c84f77b9.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией", - говорится в сообщении.Добавляется, что воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объёме.

https://ria.ru/20210603/aviasoobschenie-1735473796.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19