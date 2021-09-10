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Союзное государство
https://ria.ru/20210910/avdonin-1749486659.html
Алексей Авдонин: эмиссионный центр СГ может быть в виртуальном пространстве
Алексей Авдонин: эмиссионный центр СГ может быть в виртуальном пространстве - РИА Новости, 10.09.2021
Алексей Авдонин: эмиссионный центр СГ может быть в виртуальном пространстве
Эмиссионный центр Союзного государства может находиться в виртуальном пространстве, но иметь филиалы на территории России и Белоруссии, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:46
2021-09-10T13:46
союзное государство
белоруссия
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Эмиссионный центр Союзного государства может находиться в виртуальном пространстве, но иметь филиалы на территории России и Белоруссии, заявил РИА Новости в пятницу аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможность введения единой валюты в Союзном государстве, заявил, что проблема заключается в том, где будет расположен эмиссионный центр."В современных условиях мировой экономики, развития финансов говорить о бумажных деньгах в качестве некоего нового платежного средства не совсем корректно. Сейчас уже используются и криптовалюты для осуществления платежей, и иные какие-то инструменты, поэтому говорить о том, что эмиссионный центр будет принадлежать той или иной стране, находиться на территории Беларуси или на территории России, не совсем правильно. Сейчас можно создавать и некие структуры в виде эмиссионных центров, которые будут находиться, условно, в виртуальном пространстве, но иметь филиалы на территории обеих стран и обеспечивать работу этого эмиссионного центра", - сказал Авдонин.По его мнению, в данном случае главное - учитывать потребности в денежных средствах. "Финансы - это кровеносная система любой экономики, и если их избыток, начинаются негативные инфляционные процессы - гиперинфляция, а если их недостаточно, начинается инфляция", - заметил эксперт.Он указал, что в финансовой сфере должен быть балансир, который позволял бы двум государствам работать равномерно в финансовой сфере. Кроме того, по словам Авдонина, важно, чтобы денежный эквивалент, который будет использоваться на территории Союзного государства, котировался на мировых рынках.Между тем собеседник агентства обратил внимание, что на текущий момент Белоруссия и Россия "в полной мере справляются с тем, чтобы обеспечить нормальные условия совершения платежей, в том числе, не привлекая валюту третьих стран - доллар, евро".
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белоруссия, россия
13:46 10.09.2021
 

Алексей Авдонин: эмиссионный центр СГ может быть в виртуальном пространстве

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКонцерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Эмиссионный центр Союзного государства может находиться в виртуальном пространстве, но иметь филиалы на территории России и Белоруссии, заявил РИА Новости в пятницу аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможность введения единой валюты в Союзном государстве, заявил, что проблема заключается в том, где будет расположен эмиссионный центр.
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"В современных условиях мировой экономики, развития финансов говорить о бумажных деньгах в качестве некоего нового платежного средства не совсем корректно. Сейчас уже используются и криптовалюты для осуществления платежей, и иные какие-то инструменты, поэтому говорить о том, что эмиссионный центр будет принадлежать той или иной стране, находиться на территории Беларуси или на территории России, не совсем правильно. Сейчас можно создавать и некие структуры в виде эмиссионных центров, которые будут находиться, условно, в виртуальном пространстве, но иметь филиалы на территории обеих стран и обеспечивать работу этого эмиссионного центра", - сказал Авдонин.
По его мнению, в данном случае главное - учитывать потребности в денежных средствах. "Финансы - это кровеносная система любой экономики, и если их избыток, начинаются негативные инфляционные процессы - гиперинфляция, а если их недостаточно, начинается инфляция", - заметил эксперт.
Он указал, что в финансовой сфере должен быть балансир, который позволял бы двум государствам работать равномерно в финансовой сфере. Кроме того, по словам Авдонина, важно, чтобы денежный эквивалент, который будет использоваться на территории Союзного государства, котировался на мировых рынках.
Между тем собеседник агентства обратил внимание, что на текущий момент Белоруссия и Россия "в полной мере справляются с тем, чтобы обеспечить нормальные условия совершения платежей, в том числе, не привлекая валюту третьих стран - доллар, евро".
"В действительности, ... процесс перехода к единой валюте уже сейчас имеет место, но носит цивилизованный современный характер, ориентированный как раз на исключение из своих транзакции денежных переводов, операций с валютой других стран, с привлечением, возможно, даже валюты ключевых союзников, например, Китая", - добавил Авдонин.
 
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