https://ria.ru/20210910/artefakty-1749598095.html
Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив"
Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив" - РИА Новости, 10.09.2021
Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив"
На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:59
2021-09-10T19:59
2021-09-10T19:59
культура
псков
новости культуры
фестиваль "таврида — арт"
ольга любимова
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749593331_0:18:960:558_1920x0_80_0_0_bc227f547024f9a8f5b0e4870612b63b.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры Ольга Любимова, креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов, ведущий Андрей Понкратов и директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Okko Анна Заярина.В цикле "Артефакты. Культурный детектив" рассказывается малоизвестная информация о регионах России. О них говорится через истории произведений искусства и музейных экспонатов. Герои нового выпуска — вещи из музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Эти города были выбраны путем онлайн-голосования, в нем участвовало более семи тысяч пользователей.Пять квест-фильмов нового сезона раскроют тайны битвы на льду Чудского озера, покажут подлинник картины эпохи Возрождения в Саратове. Почему гернгутеры (представители одного из течений в протестантизме) проводили свои экстраординарные ритуалы только на берегах Волги, в проекте объяснят при помощи свадебного украшения. Также ведущий расскажет о том, какие сокровища таит в себе Зарайск и о микро- и макрокосмосе сарматов — кочевников, населявших астраханские земли.
https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748125270.html
псков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749593331_106:0:960:640_1920x0_80_0_0_de17d3361a2e66d6d788ebf7f0a56264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, новости культуры, фестиваль "таврида — арт", ольга любимова, россия, новости - туризм
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры Ольга Любимова, креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов, ведущий Андрей Понкратов и директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Okko Анна Заярина.
В цикле "Артефакты. Культурный детектив" рассказывается малоизвестная информация о регионах России. О них говорится через истории произведений искусства и музейных экспонатов. Герои нового выпуска — вещи из музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Эти города были выбраны путем онлайн-голосования, в нем участвовало более семи тысяч пользователей.
"Очень важно, что наши дорогие любимые музеи обрастают все большим и большим количеством проектов, связанных с мультимедиа. В рамках национального проекта "Культура" мы создаем мультимедиагиды, которые позволяют посетителям музеев получать больше информации о шедеврах и о людях, которые их создали. В этом проекте представлены самые разные музеи, самые разные регионы", – заметила Ольга Любимова.
Пять квест-фильмов нового сезона раскроют тайны битвы на льду Чудского озера, покажут подлинник картины эпохи Возрождения в Саратове. Почему гернгутеры (представители одного из течений в протестантизме) проводили свои экстраординарные ритуалы только на берегах Волги, в проекте объяснят при помощи свадебного украшения. Также ведущий расскажет о том, какие сокровища таит в себе Зарайск и о микро- и макрокосмосе сарматов — кочевников, населявших астраханские земли.