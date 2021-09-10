https://ria.ru/20210910/artefakty-1749598095.html

Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив"

Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив" - РИА Новости, 10.09.2021

Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив"

На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:59

2021-09-10T19:59

2021-09-10T19:59

культура

псков

новости культуры

фестиваль "таврида — арт"

ольга любимова

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749593331_0:18:960:558_1920x0_80_0_0_bc227f547024f9a8f5b0e4870612b63b.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры Ольга Любимова, креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов, ведущий Андрей Понкратов и директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Okko Анна Заярина.В цикле "Артефакты. Культурный детектив" рассказывается малоизвестная информация о регионах России. О них говорится через истории произведений искусства и музейных экспонатов. Герои нового выпуска — вещи из музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Эти города были выбраны путем онлайн-голосования, в нем участвовало более семи тысяч пользователей.Пять квест-фильмов нового сезона раскроют тайны битвы на льду Чудского озера, покажут подлинник картины эпохи Возрождения в Саратове. Почему гернгутеры (представители одного из течений в протестантизме) проводили свои экстраординарные ритуалы только на берегах Волги, в проекте объяснят при помощи свадебного украшения. Также ведущий расскажет о том, какие сокровища таит в себе Зарайск и о микро- и макрокосмосе сарматов — кочевников, населявших астраханские земли.

https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748125270.html

псков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псков, новости культуры, фестиваль "таврида — арт", ольга любимова, россия, новости - туризм