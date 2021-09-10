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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/artefakty-1749598095.html
Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив"
Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив" - РИА Новости, 10.09.2021
Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив"
На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:59
2021-09-10T19:59
культура
псков
новости культуры
фестиваль "таврида — арт"
ольга любимова
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры Ольга Любимова, креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов, ведущий Андрей Понкратов и директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Okko Анна Заярина.В цикле "Артефакты. Культурный детектив" рассказывается малоизвестная информация о регионах России. О них говорится через истории произведений искусства и музейных экспонатов. Герои нового выпуска — вещи из музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Эти города были выбраны путем онлайн-голосования, в нем участвовало более семи тысяч пользователей.Пять квест-фильмов нового сезона раскроют тайны битвы на льду Чудского озера, покажут подлинник картины эпохи Возрождения в Саратове. Почему гернгутеры (представители одного из течений в протестантизме) проводили свои экстраординарные ритуалы только на берегах Волги, в проекте объяснят при помощи свадебного украшения. Также ведущий расскажет о том, какие сокровища таит в себе Зарайск и о микро- и макрокосмосе сарматов — кочевников, населявших астраханские земли.
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псков, новости культуры, фестиваль "таврида — арт", ольга любимова, россия, новости - туризм
19:59 10.09.2021
 

Любимова представила третий сезон проекта "Артефакты. Культурный детектив"

© Фото : Предоставлено АНО "Национальные приоритеты".Таврида АРТ-фестиваль
Таврида АРТ-фестиваль - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Предоставлено АНО "Национальные приоритеты".
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На фестивале "Таврида. АРТ" прошла премьера третьего сезона проекта "Артефакты. Культурный детектив", сообщает пресс-служба. Его представили Министр культуры Ольга Любимова, креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман Лобашов, ведущий Андрей Понкратов и директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Okko Анна Заярина.
В цикле "Артефакты. Культурный детектив" рассказывается малоизвестная информация о регионах России. О них говорится через истории произведений искусства и музейных экспонатов. Герои нового выпуска — вещи из музеев Пскова, Астрахани, Волгограда, Зарайска и Саратова. Эти города были выбраны путем онлайн-голосования, в нем участвовало более семи тысяч пользователей.
"Очень важно, что наши дорогие любимые музеи обрастают все большим и большим количеством проектов, связанных с мультимедиа. В рамках национального проекта "Культура" мы создаем мультимедиагиды, которые позволяют посетителям музеев получать больше информации о шедеврах и о людях, которые их создали. В этом проекте представлены самые разные музеи, самые разные регионы", – заметила Ольга Любимова.
Пять квест-фильмов нового сезона раскроют тайны битвы на льду Чудского озера, покажут подлинник картины эпохи Возрождения в Саратове. Почему гернгутеры (представители одного из течений в протестантизме) проводили свои экстраординарные ритуалы только на берегах Волги, в проекте объяснят при помощи свадебного украшения. Также ведущий расскажет о том, какие сокровища таит в себе Зарайск и о микро- и макрокосмосе сарматов — кочевников, населявших астраханские земли.
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КультураПсковНовости культурыФестиваль "Таврида — АРТ"Ольга ЛюбимоваРоссияНовости - Туризм
 
 
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