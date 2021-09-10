https://ria.ru/20210910/analitika-1749505957.html

Фонд Росконгресс привлек экспертов для подготовки аналитики по итогам ВЭФ

Фонд Росконгресс привлек экспертов для подготовки аналитики по итогам ВЭФ - РИА Новости, 10.09.2021

Фонд Росконгресс привлек экспертов для подготовки аналитики по итогам ВЭФ

К работе VI Восточного экономического форума, который состоялся 2–4 сентября во Владивостоке, Фонд Росконгресс привлек представителей научного сообщества и... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:08

2021-09-10T13:08

2021-09-10T13:08

владивосток

фонд "росконгресс"

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. К работе VI Восточного экономического форума, который состоялся 2–4 сентября во Владивостоке, Фонд Росконгресс привлек представителей научного сообщества и экспертов для проведения аналитической работы по итогам мероприятия.Как сообщат пресс-офис ВЭФ, кэкспертно-аналитическому сопровождению форума были привлечены сотрудники Дальневосточного федерального университета, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Института проблем региональной экономики РАН, Леонтьевского центра, среди которых более 30 кандидатов и докторов наук. Результатом их работы станет набор экспертных мнений по тематике ключевых мероприятий Форума.В преддверии VI Восточного экономического форума эксперты Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG подготовили подборку аналитических материалов, посвященных важнейшим комплексным исследованиям по повестке Форума. С аналитическими материалами можно ознакомиться в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG в разделе "Аналитика".В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ВЭФ-2021 выпущено 99 аналитических резюме."Отрадно, что Фонд Росконгресс не только организует масштабные мероприятия международного уровня, но и проводит большую аналитическую работу. Огромный опыт участников форумов обобщен в Информационно-аналитической системе Росконгресс. В работу Восточного экономического форума были вовлечены представители ведущих научных и учебных учреждений страны. Такой всесторонний взгляд позволяет проанализировать повестку Форума с разных сторон. Для иностранных участников это важно с точки зрения понимания повестки и укрепления дружественных связей с Россией", - отметил Президент OpenLink Group Милос Йованович.Также будет подготовлен отчет "Итоги Восточного экономического форума – 2021", который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия и на сайте Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.Подготовлены яркие цитаты ключевых спикеров, инфографические слайды по итогам Форума, содержащие ключевые параметры ВЭФ-2021. Итоговая инфографика доступна в разделе "Итоги форума" на странице Форума или по ссылке.

https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748511665.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2021 (вэф)