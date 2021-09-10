https://ria.ru/20210910/alekhina-1749506275.html

Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной

Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной - РИА Новости, 10.09.2021

Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной

Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:04

2021-09-10T13:04

2021-09-10T14:53

происшествия

москва

надежда толоконникова

pussy riot

ив роше

фонд борьбы с коррупцией

николай ляскин

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.Прокурор в четверг запросил для Алехиной, которая ранее была осуждена за хулиганство и вышла из колонии по амнистии, два года ограничения свободы."Суд признал Марию виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказал собеседник агентства.Таким образом, в течение года необходимо быть дома с десяти вечера до шести ура, нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу, добавил защитник.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несколько приговоров по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы.Соратник Навального Николай Ляскин и мундеп Басманного района Людмила Штейн приговорены к одному году ограничения свободы, а брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.Другими фигурантами дела являются соратник Навального Олег Степанов и глава профсоюза "Альянса врачей" (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. После чего участницы группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина отправились в колонию общего режима по статье "Хулиганство", из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.Группа продолжает существовать до сих пор и пополняться новыми участницами. За последние месяцы несколько девушек из Pussy Riot привлекались к ответственности за мелкое хулиганство или неповиновение полиции.

https://ria.ru/20210812/pussy_riot-1745560844.html

https://ria.ru/20210803/sud-1744110110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, надежда толоконникова, pussy riot, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, николай ляскин, россия, людмила штейн (депутат)