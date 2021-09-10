https://ria.ru/20210910/alekhina-1749506275.html
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной - РИА Новости, 10.09.2021
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной
Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:04
2021-09-10T13:04
2021-09-10T14:53
происшествия
москва
надежда толоконникова
pussy riot
ив роше
фонд борьбы с коррупцией
николай ляскин
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.Прокурор в четверг запросил для Алехиной, которая ранее была осуждена за хулиганство и вышла из колонии по амнистии, два года ограничения свободы."Суд признал Марию виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказал собеседник агентства.Таким образом, в течение года необходимо быть дома с десяти вечера до шести ура, нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу, добавил защитник.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несколько приговоров по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы.Соратник Навального Николай Ляскин и мундеп Басманного района Людмила Штейн приговорены к одному году ограничения свободы, а брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.Другими фигурантами дела являются соратник Навального Олег Степанов и глава профсоюза "Альянса врачей" (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. После чего участницы группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина отправились в колонию общего режима по статье "Хулиганство", из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.Группа продолжает существовать до сих пор и пополняться новыми участницами. За последние месяцы несколько девушек из Pussy Riot привлекались к ответственности за мелкое хулиганство или неповиновение полиции.
https://ria.ru/20210812/pussy_riot-1745560844.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, надежда толоконникова, pussy riot, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, николай ляскин, россия, людмила штейн (депутат)
13:04 10.09.2021 (обновлено: 14:53 10.09.2021)
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной
Суд приговорил участницу Pussy Riot Алехину к году ограничения свободы
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot
Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
Прокурор в четверг запросил для Алехиной, которая ранее была осуждена за хулиганство и вышла из колонии по амнистии, два года ограничения свободы.
"Суд признал Марию виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, в течение года необходимо быть дома с десяти вечера до шести ура, нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.
Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу, добавил защитник.
Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Несколько приговоров по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы.
Соратник Навального Николай Ляскин и мундеп Басманного района Людмила Штейн приговорены к одному году ограничения свободы, а брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.
Другими фигурантами дела являются соратник Навального Олег Степанов и глава профсоюза "Альянса врачей" (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. После чего участницы группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина отправились в колонию общего режима по статье "Хулиганство", из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
Группа продолжает существовать до сих пор и пополняться новыми участницами. За последние месяцы несколько девушек из Pussy Riot привлекались к ответственности за мелкое хулиганство или неповиновение полиции.