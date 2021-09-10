Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/alekhina-1749506275.html
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной - РИА Новости, 10.09.2021
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной
Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:04
2021-09-10T14:53
происшествия
москва
надежда толоконникова
pussy riot
ив роше
фонд борьбы с коррупцией
николай ляскин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749532364_0:114:2730:1650_1920x0_80_0_0_85f2fbe70c56c4c43ea4dec594a4d064.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.Прокурор в четверг запросил для Алехиной, которая ранее была осуждена за хулиганство и вышла из колонии по амнистии, два года ограничения свободы."Суд признал Марию виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказал собеседник агентства.Таким образом, в течение года необходимо быть дома с десяти вечера до шести ура, нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу, добавил защитник.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несколько приговоров по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы.Соратник Навального Николай Ляскин и мундеп Басманного района Людмила Штейн приговорены к одному году ограничения свободы, а брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.Другими фигурантами дела являются соратник Навального Олег Степанов и глава профсоюза "Альянса врачей" (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. После чего участницы группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина отправились в колонию общего режима по статье "Хулиганство", из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.Группа продолжает существовать до сих пор и пополняться новыми участницами. За последние месяцы несколько девушек из Pussy Riot привлекались к ответственности за мелкое хулиганство или неповиновение полиции.
https://ria.ru/20210812/pussy_riot-1745560844.html
https://ria.ru/20210803/sud-1744110110.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749532364_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8d28832a39105b50b8382cdd740669ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, надежда толоконникова, pussy riot, ив роше, фонд борьбы с коррупцией, николай ляскин, россия, людмила штейн (депутат)
13:04 10.09.2021 (обновлено: 14:53 10.09.2021)
 
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной

Суд приговорил участницу Pussy Riot Алехину к году ограничения свободы

© Фото : пресс-служба Преображенского судаУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина в Преображенском суде Москвы
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Преображенском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : пресс-служба Преображенского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
Прокурор в четверг запросил для Алехиной, которая ранее была осуждена за хулиганство и вышла из колонии по амнистии, два года ограничения свободы.
"Суд признал Марию виновной и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, в течение года необходимо быть дома с десяти вечера до шести ура, нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.
Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу, добавил защитник.
Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Автозак - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 23:48
Участнице Pussy Riot вменили статью о демонстрации нацистской символики
Несколько приговоров по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы.
Соратник Навального Николай Ляскин и мундеп Басманного района Людмила Штейн приговорены к одному году ограничения свободы, а брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.
Другими фигурантами дела являются соратник Навального Олег Степанов и глава профсоюза "Альянса врачей" (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. После чего участницы группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина отправились в колонию общего режима по статье "Хулиганство", из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
Группа продолжает существовать до сих пор и пополняться новыми участницами. За последние месяцы несколько девушек из Pussy Riot привлекались к ответственности за мелкое хулиганство или неповиновение полиции.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 10:19Религия
Суд приостановил арест участницы Pussy Riot Флорес из-за заражения ковидом
 
ПроисшествияМоскваНадежда ТолоконниковаPussy RiotИв РошеФонд борьбы с коррупциейНиколай ЛяскинРоссияЛюдмила Штейн (депутат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
02:21В России за сутки потушили 37 лесных пожаров
02:17Юрист рассказала, как перенести отпуск на следующий год
Лента новостейМолния